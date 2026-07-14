Pozor na novú SMS pascu! Podvodníci sa vydávajú za ministerstvo, lákajú ľudí na falošnú pokutu

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR upozorňuje na ďalší sms podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra. Informoval odbor strategickej komunikácie MV a upozornil, že rezort na delikty takto nikdy neupozorňuje.
„Ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie, tzv. SMS spoofing. Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch, ktoré im umožňujú manuálne prepísať textové meno odosielateľa (tzv. Sender ID) na akékoľvek slovo - napríklad názov ministerstva vnútra,“ vysvetlil odbor komunikácie.
Operátori tomu nedokážu zabrániť
Tvrdí, že mobilný operátor v momente prijatia takejto správy zo zahraničnej siete nedokáže technicky overiť, či reálny odosielateľ má právo toto meno použiť. Správu spracuje a doručí automaticky. Operátori podľa MV tomuto fenoménu nedokážu na úrovni súčasnej globálnej siete stopercentne zabrániť.
„Ministerstvo vnútra nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu. Situáciu konzultujeme s teleoperátormi. V tejto chvíli môžeme len upozorňovať na podvod a apelovať na obozretnosť v elektronickej komunikácii, ktorá by mala byť pre každého používateľa samozrejmosťou,“ povedal generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala. Rezort opakovane upozorňuje, že informácie o priestupkoch či o pokutách nikdy nerozosiela formou sms. Textové správy využíva len na informatívne účely, napríklad keď občanom dáva na vedomie, že majú hotový občiansky preukaz, pas a podobne. „Teda ich využívame v situáciách, do ktorých je konkrétny občan zainteresovaný a reakciu očakáva,“ dodal.