APOKALYPSA na Kanárskych ostrovoch: Obľúbené letoviská zachvátili STOVKY komárov! KRUTÉ opatrenia pre domácich

SANTA CRUZ – Na Kanárskych ostrovoch sa ešte donedávna nevyskytovalo toľko hmyzu, ako počas relatívne suchých a teplých mesiacov inde v Európe. Začiatkom jari však prišli výdatné dažde, ktoré po sebe zanechali bahnitú a presiaknutú pôdu. To bola ako voda na mlyn pre veľmi dotieravé komáre.
Dnes je už situácia diametrálne iná. Ostrovy doslova zamorili komáre. Predtým sa komáre vyskytovali na Kanároch prevažne v chladnejších mesiacoch od novembra do marca. Teraz sú napríklad na Gran Canarii už aj v júni.
"Práve som sa vrátil z dovolenky na Kanárskych ostrovoch. Na koži som si odniesol odtiaľ nie veľmi príjemný suvenír. Na rukách, nohách aj krku mám dokopy viac ako 30 štípancov," hovorí jeden turistov.
Ako ďalej prezradil, komáre ho napadli počas len zhruba hodinovej prechádzky pri piesočných dunách a neďalekej vodnej nádrže Charca. "Hneď vedľa krásna pláž Faro do Maspalomas," dodal.
Úrady vyzývajú turistov a obyvateľov Kanárskych ostrovov, aby boli opatrní a vyhýbali sa oblastiam s veľkým výskytom komárov. Tento hmyz sa vyskytuje najmä pri vodných plochách, zavlhčených záhradách, na zelených plochách a v prístavoch. Pravidelne majú byť tieto oblasti postrekované, aby sa zabránilo ďalšiemu rozmnožovaniu.
Nebezpečný druh prenáša smrteľné choroby
Na Tenerife alebo Gran Canarii sa sporadicky vyskytuje aj komár "Aedes". Sú malé a čiernobiele. Prevažné ich možno spozorovať cez deň. Uštipnutie je mimoriadne bolestivé a spôsobujú viaceré druhy alergií.
Komár tigrovaný je jeden z najnebezpečnejších druhov na svete. Prenáša choroby ako horúčku dengue, vírus Zika, žltú zimnicu, západonílsku horúčku či konskú encefalitídu. Horúčka chikungunya spôsobená týmto hmyzom je teraz problémom aj pre zdravotnícke orgány v kontinentálnom Španielsku.
Až doteraz bola spájaná skôr s tropickými oblasťami. Odborníci upozorňujú, že podmienky v krajine sú v súčasnosti veľmi priaznivé pre lokálne ohniská nákazy.
Opatrenia pre miestnych
Pozor treba dávať pri polievaní rastlín, nikde by nemali nechať položenú nádobu alebo kvetináč (len otočený hore dnom), nádrže na vodu majú ostať zakryté, rovnako aj nádoby na zber dažďovej vody.
Bazény musia byť dobre chlórované a čistené na dennej báze. Počas polievania by nemala nikde ostať stojatá voda. Na dennej báze by sa mali čistiť aj napájadlá pre zvieratá.