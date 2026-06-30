Poplach v Španielsku: V turistickej destinácii sa šíri vírus! Je nebezpečný

MADRID - V južnom Španielsku prijali mimoriadne preventívne opatrenia po tom, čo odborníci potvrdili výskyt komárov infikovaných vírusom západonílskej horúčky. Regionálne úrady vyhlásili stav pohotovosti, sprísnili monitoring a pripravujú sériu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy medzi ľuďmi aj zvieratami.
Infikované komáre objavili prvýkrát v tomto roku
Andalúzska regionálna vláda vyhlásila stav pohotovosti v obci Pulpí v provincii Almería po tom, ako laboratórne testy potvrdili prvý tohtoročný výskyt komárov prenášajúcich vírus západonílskej horúčky. Opatrenie má zatiaľ platiť do 22. júla.
Úrady zdôraznili, že nejde o reakciu na potvrdené prípady ochorenia u ľudí. V Andalúzii totiž v tomto roku zatiaľ nezaznamenali ani jednu infekciu. Cieľom pohotovosti je zachytiť prípadné riziko čo najskôr a zabrániť jeho rozšíreniu.
Oblasť čaká intenzívny monitoring
Počas trvania pohotovosti sa výrazne posilní epidemiologický dohľad, sledovanie populácie komárov aj veterinárne kontroly. Odborníci budú pravidelne monitorovať situáciu nielen v samotnej obci, ale aj v jej okolí.
Miestna samospráva zároveň dostala pokyn vykonať intenzívne zásahy proti komárom v okruhu približne 1,5 kilometra od Pulpí. Práve v tejto zóne sa totiž môžu nachádzať liahniská alebo úkryty dospelého hmyzu.
Kontrolovať budú aj kone a vtáky
Podľa miestnych médií zostanú opatrenia v platnosti minimálne štyri týždne. Vedci sa počas nich zamerajú aj na sledovanie možného výskytu vírusu u koní a voľne žijúcich vtákov, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri jeho prirodzenom kolobehu.
Regionálna vláda zároveň pripravuje informačnú kampaň. Do nej sa zapoja zdravotné strediská aj lekárne, ktoré budú verejnosť upozorňovať na riziká a odporúčané preventívne opatrenia.
Komárov v Andalúzii pribúda
Hoci infikované komáre zatiaľ zachytili iba v okolí Pulpí, odborníci upozorňujú, že populácia komárov v ďalších častiach Andalúzie v posledných týždňoch výrazne vzrástla.
Obyvateľom aj turistom preto odporúčajú používať schválené repelenty, nosiť svetlé oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami a chrániť domácnosti sieťkami proti hmyzu.
Najviac ohrození sú seniori a ľudia so slabšou imunitou
Západonílska horúčka je vírusové ochorenie prenášané infikovanými komármi. Najvyššie riziko vážneho priebehu predstavuje pre ľudí starších ako 60 rokov a osoby s oslabenou imunitou.
Vo väčšine prípadov sa ochorenie prejavuje príznakmi podobnými chrípke. Patrí medzi ne horúčka, bolesti hlavy, svalov a kĺbov či výrazná únava. Vo výnimočných prípadoch však môže vírus napadnúť nervový systém a spôsobiť závažné neurologické komplikácie. Špecifická liečba zatiaľ neexistuje.
Pulpí, kde pohotovosť vyhlásili, leží na juhovýchode Španielska v provincii Almería. Pokojná obec na pobreží Costa de Almería je známa najmä obrovskou krištáľovou geódou, ktorá patrí medzi najväčšie na svete.