HROZBA pre celý svet: Z laboratória zmizli vzorky NEBEZPEČNÉHO vírusu, ktorý sa prenáša VZDUCHOM! Obvinili profesorku

CAMPINAS - V Brazílii sa vyšetruje veľmi závažné porušenie bezpečnostných protokolov pre používanie výskumného laboratória. Profesorka miestnej vysokej školy mala odtiaľ odobrať veľmi nebezpečný vírus a presunúť ho do školského laboratória, kde so vzorkou viackrát manipulovala. Bola obvinená zo šírenia nebezpečného biologického materiálu.
Vedkyňa a výskumníčka vysokej školy v Brazílii sa dopustila veľmi nerozvážneho konania, ktoré môže mať veľmi nežiaduce následky pre celý svet. Z virologického laboratória v Unicampe odobrala vzorky vírusu. Oblasť bola zabezpečená 3. stupňom biologickej bezpečnosti, čo znamená, že si vyžadovala najvyššiu úroveň vzdelania pre štúdium infekčných vírusov a baktérii.
Vysoké riziko nákazy
Profesorka Soledad Palameta Millerová však tieto opatrenia porušila. Podľa vyhlásenia Federálneho súdu čelí trom trestným činom, a síce, ohrozovanie života a zdravia širokej verejnosti, nelegálna preprava nebezpečného biologického materiálu a procesný podvod. Polícia vyšetruje z účasti na krádeži aj manžela profesorky. Informuje o tom g1.
Tretí rizikový stupeň ochrany sa aplikuje pre vírusy a baktérie (agensy) s vysokým rizikom nákazy pre jednotlivca. Šíria sa najmä vzduchom, hoci v súčasnej dobe existujú preventívne a liečebné opatrenia na boj proti nim. Do tejto kategórie patrí napríklad vírus HIV.
Prístup do laborátoria cez kolegov a študenta
Millerovú zatkli v pondelok 23. marca po tom, ako v univerzitnom laboratóriu na Fakulty potravinárskeho inžinierstva (FEA) našla polícia vzorky hľadaného vírusu. Profesorka k nim mala získať prístup so súhlasom iných výskumníkov. Argumentuje aj tým, že tieto laboratóriá využívala preto, lebo nemala žiadne vlastné. Všetky laboratória univerzity boli v ten deň pre potreby vyšetrovania uzavreté.
Dňa 24. marca ju prepustili, pričom musí dodržiavať pravidlá stanovené súdom. Každý mesiac sa musí dostaviť na súd, musí zaplatiť kauciu vo výške dvoch minimálnych miezd a má zakázané opustiť mesto Campinas na viac ako 5 dní a zákaz vycestovať do zahraničia bez súdneho povolenia.
Poškodená spoločnosť Unicamp, z ktorej laboratória bol odobratý vírus, spustila interné vyšetrovanie. "Vzhľadom na závažnosť udalosti a povahu vedeckých materiálov inštitúcia okamžite kontaktovala federálnu políciu a Národný úrad pre dohľad nad zdravím (Anvisa), aby vykonali potrebné vyšetrovania a odborné postupy," informoval Unicamp.
Skúmavky vyhodila do odpadkového koša
Vzorky zmizli už 13. februára, keď o tom informoval jeden z vedcov v Unicampe. V ten deň bolo spustené vyšetrovanie. Počas vyšetrovania sa zistilo, že Soledad Millerová nemala vlastné laboratórium ani povolený prístup do zabezpečených priestorov. Využívala jedného zo študentov magisterského štúdia, aby jej otváral dvere laboratória, a to aj cez víkendy. Od vedúcich pracovníkov iných laboratórií mala súhlas na používanie niektorých mrazničiek na uskladnenie vzoriek.
"Došlo k manipulácii s citlivým biologickým materiálom a jeho následné skladovanie v nekontrolovanom a nedostatočne zabezpečenom prostredí. Okrem toho bol materiál likvidovaný v bežných odpadkových košoch, čo predstavuje priame a bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie iných osôb," uvádza sa vo vyšetrovacom spise.
Vírus našli na troch miestach
Vzorky vírusu boli na univerzite a na dvoch miestach Biologického ústavu. V zatvorenej mrazničke fakultnej univerzity FEA (niekoľko menších nádob so vzorkami v skúmavkách), v laboratóriu Biologického ústavu pre výskum tropických chorôb (Millerovej vyhradená oblasť, kde boli skúmavky v mrazničke iného profesora otvorené a očividne sa s nimi manipulovalo). V blízkosti tejto chladničky sa nachádzal už vyhodený materiál. Vzorky vírusu lokalizovali aj v Laboratóriu bunkových kultúr, kde v odpadkovom koši bolo veľké množstvo vyhodených skúmaviek.
Millerová pracovala v Laboratóriu virológie a biotechnológie s výskumom zameraným na epidemiologický dohľad a vývoj diagnostických a liečebných postupov súvisiacich s vírusmi prenášanými potravinami a vodou. V minulosti pôsobila v laboratóriu biologických vied Národného centra pre výskum energie a materiálov (CNPEM) na rôznych projektoch v oblasti inžinierstva vírusových vektorov a protilátok zameraných na liečbu rakoviny.
Absolvovala doktorandské štúdium vo Virologickom laboratóriu Unicampu na projektoch súvisiacich s vývojom vakcín, prototypmi rýchlych testov na diagnostiku vtáčích chorôb a zavedením alternatívnych modelov pre diagnostiku a výrobu vakcín pre zvieratá.