Šokujúcejšie ako samotná smrť: Pitva odhalila skutočnú príčinu tragického konca hviezdy z Kruhu

LOS ANGELES - Svet si myslel, že herečku Daveigh Chase pripravili o život komplikácie po meningitíde a ťažkej infekcii krvi. Až dva týždne po jej smrti však prišlo prekvapivé odhalenie. Súdny lekár v Los Angeles zverejnil oficiálnu príčinu úmrtia bývalej detskej hviezdy filmov Lilo & Stitch a The Ring – zomrela na následky syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS), pričom významným prispievajúcim faktorom bolo aj chronické zneužívanie viacerých návykových látok. Úmrtie bolo klasifikované ako prirodzené.
Keď 16. júna vo veku 35 rokov Daveigh Chase zomrela, prvé informácie hovorili o tom, že podľahla meningitíde, vážnej infekcii krvi a následnej sepse. Jej partner Roy Hernandez uviedol, že herečka bola krátko pred smrťou hospitalizovaná aj pre podvýživu a jej organizmus napokon zlyhal po sérii závažných zdravotných komplikácií. Táto verzia sa niekoľko dní považovala za príčinu jej úmrtia. Zvrat nastal približne dva týždne neskôr, keď úrad súdneho lekára okresu Los Angeles zverejnil výsledky pitvy. Podľa oficiálnej správy bol hlavnou príčinou smrti syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS).
Lekári zároveň uviedli, že významným faktorom bolo aj chronické zneužívanie viacerých návykových látok, ktoré prispelo k jej zhoršenému zdravotnému stavu. Smrť bola označená ako prirodzená, nie násilná ani náhodná. Správa zároveň vysvetľuje, prečo bola herečka mimoriadne náchylná na ďalšie infekcie. Pri pokročilom štádiu HIV/AIDS je imunitný systém výrazne oslabený, takže ochorenia ako meningitída či závažné bakteriálne infekcie môžu mať fatálne následky. Práve tieto komplikácie boli prítomné v posledných dňoch jej života, no podľa súdneho lekára nepredstavovali primárnu príčinu úmrtia – boli dôsledkom vážne narušenej imunity.
Daveigh Chase sa preslávila už ako dieťa. Celosvetovú popularitu získala v roku 2002 ako hlas Lilo v animovanom filme Lilo & Stitch a v tom istom roku vystrašila divákov ako Samara Morgan v horore Kruh. V nasledujúcich rokoch sa objavila aj vo filmoch Donnie Darko či seriáli Big Love, no po roku 2016 sa z verejného života prakticky stiahla. Jej tragický koniec uzavrel príbeh talentovanej herečky, ktorej kariéru aj osobný život poznačili dlhodobé zdravotné a osobné problémy.
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