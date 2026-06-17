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Lekári jej po narodení dávali len 2 % šancu na prežitie: Zomrela až o 18 rokov cestou do prvej práce

Makynna Tumlinson
Makynna Tumlinson (Zdroj: X)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

TOM BEAN – Jej život bol od začiatku malým zázrakom. Lekári predpovedali, že sa narodí mŕtva, no ona bojovala a prežila. Osemnásťročná Makynna Tumlinsonová sa stala kráľovnou plesu, roztlieskavačkou a predsedníčkou študentskej rady. Jej príbeh sa však tragicky skončil pri autonehode cestou do novej letnej práce.

Komunita v malom texaskom meste smúti nad stratou mladej ženy, ktorú mnohí poznali pod prezývkou „Sunshine“ – slniečko. Osemnásťročná Makynna Eden Tumlinsonová zahynula 3. júna pri dopravnej nehode len krátko po tom, ako odišla z domu do svojej novej letnej práce.

Podľa texaských úradov šoférovala po štátnej ceste Highway 11, keď stratila kontrolu nad svojím vozidlom Chevrolet Cruze a narazila do zadnej časti nákladného auta. Vodič kamióna utrpel len ľahké zranenia, Makynna však nehodu neprežila. Okolnosti tragédie naďalej vyšetrujú príslušné úrady.

Prežila to, čo sa zdalo nemožné

Jej smrť zasiahla rodinu o to viac, že Makynnin život bol od prvého dňa považovaný za zázrak.

„Keď sa narodila, lekári nám povedali, že má len dvojpercentnú šancu na prežitie. Mysleli si, že sa narodí mŕtva. Ale ona tieto prognózy porazila,“ spomínala jej mama Stephanie Tumlinsonová.

Napriek nepriaznivým vyhliadkam vyrástla na energickú a obľúbenú mladú ženu. V škole patrila medzi najaktívnejších študentov. Bola roztlieskavačkou, predsedníčkou študentskej rady a získala aj titul kráľovnej školského plesu.

Pomáhala tým, ktorých ostatní prehliadali

Rodina a priatelia na ňu nespomínajú len pre jej úspechy, ale najmä pre jej charakter.

Matka prezradila, že po tragédii ju kontaktovali desiatky rodičov, ktorých deti sa v škole stretli so šikanou. Práve Makynna im podľa ich slov pomohla nájsť si kamarátov a cítiť sa prijatí.

„Nikdy nikoho neodmietla. Priateľku alebo priateľa si vedela nájsť v každom veku. Chcela by som, aby si ju ľudia pamätali práve takto,“ povedala jej mama.

Škola vytvorila pietne miesto

Spolužiaci a učitelia sa s jej stratou vyrovnávajú len veľmi ťažko. Parkovacie miesto, ktoré mala vyhradené ako maturantka, sa zmenilo na pietne miesto plné kvetov, sviečok a plyšových hračiek. Škola zároveň zorganizovala spomienkové stretnutie na jej počesť.

„Nikto by nemal pochovávať svoje dieťa. Stále mám pocit, že sa zobudím a ona vojde dverami domov,“ priznala zdrvená matka.
 

Viac o téme: úmrtieMaturitaPrvá prácaMakynna Tumlinson
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