FOTO Toto dievčatko dnes patrí medzi legendy slovenského herectva: Viete, o koho ide?

BRATISLAVA – Rozkošné dievčatko s bábikou v náručí by dnes na prvý pohľad spoznal len málokto. Z malej blondínky však vyrástla žena, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie slovenského filmu, televízie aj divadla. Dnes patrí medzi najuznávanejšie herečky svojej generácie.
Hoci dnes patrí medzi najväčšie osobnosti slovenského herectva, nevyrastala v umeleckom prostredí. Jej otec pracoval ako technik a mama ako účtovníčka. Napriek tomu ju napokon zlákal svet divadla a filmu. Po maturite sa najskôr venovala fotografii, no neskôr sa rozhodla pre štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení.
Počas svojej bohatej kariéry stvárnila desiatky nezabudnuteľných postáv vo filme, televízii aj divadle. Diváci si ju dodnes spájajú s legendárnou komédiou S tebou ma baví svet, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie filmy v česko-slovenskom priestore. Dlhé roky je zároveň neodmysliteľne spätá so Slovenským národným divadlom, kde vytvorila množstvo výrazných postáv.
Okrem herectva je známa aj svojou vášňou pre gastronómiu. Vydala niekoľko úspešných kuchárskych kníh a viackrát priznala, že varenie patrí medzi jej najväčšie záľuby. Práve v kuchyni vraj dokáže najlepšie zrelaxovať po náročných pracovných dňoch.
V súkromí prežila niekoľko významných životných etáp. V minulosti bola manželkou úspešného slovenského režiséra, s ktorým má dcéru. Neskôr našla šťastie po boku známeho dirigenta, ktorý je od nej o niekoľko rokov mladší. Napriek počiatočnej nedôvere okolia ich vzťah prešiel skúškou času. Dvojica tvorí pár už viac ako tri desaťročia a patrí medzi najstabilnejšie dvojice slovenského umeleckého sveta.
Aj dnes patrí medzi najcharizmatickejšie slovenské herečky. Roky dokazujú, že vek je len číslo a svojou energiou, eleganciou a pracovným nasadením dokáže konkurovať aj oveľa mladším kolegyniam. Pri pohľade na fotografiu z detstva je však jasné jedno – veľké oči a nezameniteľný pohľad jej zostali dodnes.