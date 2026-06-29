Stáročné tajomstvo odhalili až teraz: Archeológovia v Brne narazili na nečakaný objav

BRNO - Zamurovanú, ale dobre zachovanú čiernu kuchyňu odhalili archeológovia zo spoločnosti Archaia Brno pri prieskume súvisiacom s rekonštrukciou bývalého kláštora uršulínok v centre Brna. Jej dátumácia zatiaľ nie je jasná, ale zamurovaná bola pravdepodobne na prelome 18. a 19. storočia. Povedal to vedúci prieskumu Ondrej Navrátil, Archaia Brno o náleze informovala na svojom webe.
"Kuchyňa sa nachádza v chodbe, ktorá v minulosti slúžila ako hlavný vstup do klauzúry kláštora. Tu sme v stene narazili na spočiatku nenápadnú zamurovanú časť, ktorá zakrývala akýsi priechod alebo výklenok. Po vybúraní zamurovanej časti sa na nás vyvalilo mračno čiernych sadzí a popolčeka," uviedol Navrátil.
Odborníci sa najprv domnievali, že ide o prikladací a vymetací otvor pece, keď ale odstránili vrstvu sutiny a popola, zistili, že ide o pomerne ucelene zachovaný priestor niekdajšej čiernej kuchyne.
Výklenok s rozmermi 120 krát 140 centimetrov je prístupný otvorom vysokým asi 150 centimetrov. "Hneď vpravo za vstupom je viditeľná tehlami vyložená podesta, ktorá v minulosti slúžila na varenie na otvorenom ohni alebo ako odkladacia plocha. V západnej stene možno nájsť onen dnes už zamurovaný výklenok, ktorý pôvodne ústil do pece, ktorá bola umiestnená v susednej miestnosti. Priestor pokračuje hore rozmerným komínovým prieduchom smerujúcim až do krovu," uviedol Navrátil.
Archeológovia našli stopy intenzívneho využívania kuchyne, zatiaľ však nezistili dobu jej vzniku. Predpokladajú ale, že zamurovaná bola na prelome 18. a 19. storočia, kedy sa modernizovali kuchynské prevádzky kláštora.
Bývalý kláštor uršulínok na rohu ulíc Orlí a Josefská bol postavený v 17. storočí a patrí brnianskemu biskupstvu. V súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou a prestavbou. Okrem nájomných a obchodných priestorov, ktoré sú v budove teraz, má vzniknúť aj 50 ubytovacích jednotiek.
Prvá etapa, ktorá by mala trvať necelé dva roky, zahŕňa rekonštrukciu historickej budovy kláštora, nadväzovať bude revitalizácia kláštornej záhrady a práca sa skončí výstavbou polyfunkčného domu v zanedbanej lúke na Novobranskej ulici, ktorá je prázdna už viac ako 80 rokov.