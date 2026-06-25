Mambin boj s kilami: Pol roka tvrdej driny sa vyplatilo... FOTO!

BRATISLAVA - Speváčka Mamba Dasha zatočila s kilami navyše. Tvrdá drina sa vyplatila a výsledky sa po 6 mesiacoch dostavili!
Speváčka Dáša Mamba Šarközyová dlhodobo bojovala s kilami navyše, no rozhodla sa vziať svoje zdravie a kondíciu pevne do vlastných rúk. Pred niekoľkými mesiacmi urobila zásadné rozhodnutie – začať na sebe intenzívne pracovať a dosiahnuť zmenu, po ktorej túžila. Svoj cieľ nepodcenila a pustila sa do pravidelného tréningového režimu vo fitness centre, kde cvičila pod dohľadom osobného trénera.
Hoci cesta za lepšou formou nebola jednoduchá a vyžadovala si veľa disciplíny, odhodlania a vytrvalosti, výsledky na seba nenechali dlho čakať. Po približne šiestich mesiacoch tvrdej práce sa speváčka môže pochváliť viditeľnou premenou. Dnes sa cíti sebavedomejšie aj spokojnejšie vo vlastnom tele. O svoj úspech sa podelila aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach.
„Po pol roku tvrdej, intenzívnej práce si s radosťou obliekam kraťasy, do ktorých som sa nezmestila. Stihla som to len tak-tak,“ napísala na sociálnu sieť. K príspevku pridala aj fotografiu, ktorá jasne ukazuje, že jej úsilie prinieslo ovocie. Napriek dosiahnutému úspechu však rozhodne neplánuje poľaviť. Naopak, pozitívne výsledky sú pre ňu dozaista ďalšou motiváciou pokračovať v nastúpenej ceste a posúvať svoje hranice ešte ďalej.
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