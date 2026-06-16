Muž užíval prípravok od influencerky na priberanie: Začal strašne prdieť a schudol! Skončil v nemocnici

PEKING - Chcel nabrať kilogramy a zlepšiť zdravie. Po mesiaci však vážil o viac ako šesť kilogramov menej, trápili ho nepríjemné zdravotné problémy a nakoniec skončil v nemocnici.
Muž z čínskeho Šanghaja veril sľubom internetovej influencerky, ktorá propagovala prípravky na priberanie a zlepšenie celkového zdravotného stavu. Namiesto vysnívaného výsledku však prišiel o kilogramy, začal neustále prdieť a napokon musel vyhľadať lekársku pomoc.
Prípad, o ktorom informovali zahraničné médiá, sa teraz stal predmetom vyšetrovania.
Sľubovala viac kilogramov aj lepšie zdravie
Kamionista Liu vážil približne 63 kilogramov a rozhodol sa, že chce pribrať. Na sociálnych sieťach preto oslovil známu fitness influencerku menom Chen, ktorá propagovala produkty označované ako účinná cesta k zvýšeniu hmotnosti.
Počas online konzultácie mu vraj sľúbila nielen priberanie, ale aj výrazné zlepšenie zdravotného stavu.
Ako uvádza South China Morning Post, influencerka tvrdila, že užívanie prípravkov môže priniesť až 42-percentné zlepšenie celkového zdravia. Presvedčený muž investoval do odporúčaného programu v prepočte približne 1 100 eur.
Diagnózu stanovila podľa jazyka
Influencerka mu po prezretí jazyka tvrdila, že jeho organizmus trpí nerovnováhou, ktorú opisovala ako kombináciu nadmerného „vnútorného tepla“ a nedostatku energie. Následne mu pripravila individuálny plán a odporučila prvú sériu doplnkov výživy, za ktoré zaplatil približne 440 eur. Liu sa rozhodol pokyny dôsledne dodržiavať. Výsledok však bol úplne opačný, než očakával.
Kilá mizli a problémy pribúdali
Po niekoľkých dňoch si všimol, že namiesto priberania začína chudnúť.
Pridali sa aj ďalšie ťažkosti. Sťažoval sa na závraty, nevoľnosť, časté močenie a podľa vlastných slov ho trápila aj výrazná plynatosť.
Keď sa obrátil na influencerku so sťažnosťami, nedostal odporúčanie liečbu ukončiť. Naopak. Chen ho podľa jeho slov presvedčila, aby si kúpil ďalšie produkty, ktoré mali z organizmu „odstraňovať toxíny“.
Druhá kúra všetko ešte zhoršila
Ani ďalšie prípravky nepriniesli zlepšenie. Zdravotný stav sa naopak ďalej zhoršoval. Po približne mesiaci vážil Liu o 6,5 kilogramu menej než na začiatku a v apríli skončil v nemocnici s chronickým zápalom žalúdka. Lekári sa preto rozhodli preveriť, čo vlastne užíval.
Odborníci našli obyčajnú vlákninu
Analýza ukázala, že údajné zázračné produkty boli podľa zdravotníkov v podstate len doplnky s vysokým obsahom vlákniny.
Práve nadmerný príjem vlákniny môže u niektorých ľudí vyvolať tráviace ťažkosti, nadúvanie, zvýšenú plynatosť a v určitých prípadoch aj úbytok hmotnosti. Liu tvrdí, že chudol aj po niekoľkých týždňoch užívania prípravkov a jeho stav sa postupne zhoršoval.
Úrady začali vyšetrovanie
Po skúsenosti sa rozhodol obrátiť na miestne úrady. Podal sťažnosť na zdravotnícku inšpekciu v šanghajskom obvode Songjiang a tvrdí, že influencerka poskytovala zdravotné odporúčania bez potrebných oprávnení.
Vyšetrovatelia teraz preverujú, či mala Chen potrebnú licenciu na vykonávanie podobnej činnosti a či neprekročila hranice medzi internetovým poradenstvom a poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Prípad zároveň opäť upozornil na riziká spojené s nákupom výživových doplnkov a zdravotných programov propagovaných na sociálnych sieťach bez odborného dohľadu.