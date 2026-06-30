Skrytá HROZBA v našich chladničkách: Cez leto sa šíri bleskovo! Stačí malá CHYBA pri varení

BRATISLAVA - Salmonele sa najviac darí v lete, pričom najrizikovejšie sú vajcia a hydinové mäso, vyskytuje sa aj v mlieku a mliečnych výrobkoch. Upozorňuje na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a dodáva, že baktéria, ktorá spôsobuje veľmi nepríjemné infekčné ochorenie, sa rýchlo množí v nesprávne skladovaných potravinách.
„Vyššie teploty a vlhké prostredie baktériám prajú, rýchlejšie sa množia. Preto je v lete dôležitá ešte väčšia opatrnosť pri manipulácii s potravinami, najmä s hydinovým mäsom a vajíčkami. Hydinové mäso nie je tatarák a je oveľa náchylnejšie na problém,“ vysvetľujú potravinári.
Rizikové sú podľa ŠVPS aj šaláty, ktoré obsahujú majonézu z domácich tepelne neošetrených vajíčok, kde sa môže baktéria vyskytovať. Na povrchu škrupiny sa baktérie salmonely v horúcich dňoch rýchlejšie množia a riziko ich prenosu do pokrmov je tak vyššie. Potravinári dodávajú, že vajcia v obchodoch sú pod kontrolou kompetentných orgánov. „Najväčšie riziko býva pri surových alebo polotekutých vajciach, domácej majonéze, tiramisu, nedostatočne upečených koláčoch či kontaminovaných kuchynských pomôckach,“ vymenúva ŠVPS a pripomína, že salmonele sa na Slovensku nevyhneme a evidujú pozitívne prípady. Hlavnou prevenciou je tak dôkladná tepelná úprava a hygiena.
Pozor na krížovú kontamináciu
„Salmonela v hydinovom mäse je pomerne častý problém, pretože baktérie sa prirodzene vyskytujú v črevách hydiny. Rizikové je najmä surové alebo nedostatočne tepelne upravené mäso, ale aj krížová kontaminácia v kuchyni - napríklad cez dosku, nôž alebo kuchynský drez,“ dodávajú potravinári. Dôležité preto podľa nich je po práci so surovým mäsom všetko dôkladne umyť a vysušiť. „Mäso po vybalení pokojne vysušte papierovým obrúskom, ale surové kurča neumývajte - aby sa baktérie v kuchyni nerozšírili,“ radí ŠVPS. Upozorňuje, že zmrazením sa baktérie nezničia, ale nedochádza k ich množeniu. Preto je dôležité správne skladovanie a využívanie chladiaceho reťazca. Salmonela sa ničí teplom, takže správne uvarené alebo upečené hydinové mäso je bezpečné.
Všetky potraviny, ktoré sú uvádzané na trh v SR, musia spĺňať požiadavky súčasnej platnej legislatívy. Inšpektori ŠVPS a regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v tejto súvislosti vykonávajú aj množstvo rozborov a kontrol. Vlani takto odobrali 431 úradných vzoriek hydinového mäsa a nevyhovelo 27 vzoriek.