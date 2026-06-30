Juraško po rozchode s Hágerovou prichytený v kine: S kým si vychutnával horúce popoludnie?!

BRATISLAVA - Len nedávno Slovenskom otriasla správa o konci jedného z najstabilnejších moderátorských párov. Roman Juraško a Diana Hágerová už netvoria pár, no kým jedni riešia pocity a minulosť, on sa už objavuje na verejnosti – a to rovno v spoločnosti dvoch preňho najdôležitejších osôb.
A hoci sa špekulovalo, ako zvláda rozchod a či si už našiel novú lásku, realita je úplne iná. Juraška sme totiž prichytili na kino premiére, kde si horúce popoludnie neužil s partnerkou, ale s tými najdôležitejšími osobami v jeho živote – dcérou Izabelou a synom Tristanom!
Na prvý pohľad bolo jasné, že ide o rodinný výlet, ktorý mal jeden jediný cieľ – dopriať deťom zážitok z veľkej filmovej premiéry. Trojica sa objavila pred fotostienou a pôsobila uvoľnene. Juraško si svoje deti ochranársky držal pri sebe a s úsmevom pózoval fotografom.
Malý Tristan sa však poriadne „odviazal“ – s energiou sebe vlastnou si užíval každý moment a dokonca ukázal aj vlastný pózovací talent. Jeho staršia sestra Izabela pôsobila pokojnejšie, no z jej výrazu bolo jasné, že si spoločné chvíle s otcom naplno užíva.
Novinka Mimoni a monštrá opäť prináša návrat legendárnych žltých hrdinov, ktorí sú síce poriadni babráci, no zároveň patria medzi najobľúbenejšie filmové postavičky všetkých čias. V novom príbehu sa diváci dozvedia, že Mimoni mali stáť pri zrode zlatej éry Hollywoodu.
Rodinné popoludnie si nenechali ujsť ani ďalšie známe tváre slovenského šoubiznisu – exsuperstarista Thomas Puskailer s deťmi, Lucia Forman Habancová, herečka Lucia Vráblicová, Bronislava Kováčiková, Mirka Luberdová s dcérou, Tamara Heribanová a ďalší.
Aj keď sa Juraško ocitol po rozchode v citlivom období, na verejnosti pôsobil pokojne a vyrovnane. A zdá sa, že momentálne je pre neho najdôležitejšie jediné – čas strávený s deťmi, ktorý si očividne naplno užíva.
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