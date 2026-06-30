Sekundy od krutej smrti: Pacient na urgente doslova horel, záchranu prinieslo 30 kíl ľadových kociek

BUDAPEŠŤ – Súčasná vlna extrémnych letných horúčav, ktorá sužuje strednú Európu, so sebou prináša prípady, z ktorých behá mráz po chrbte. Lekári na urgentnom príjme v budapeštianskej nemocnici zažili drámu, kedy išlo doslova o každú sekundu. Záchranári im z ulice priviezli neznámeho muža v kritickom stave. Jeho telesná teplota dosiahla nepredstaviteľných 43 °C, čo je hranica, kedy človeku hrozí okamžité uvarenie mozgu a smrť. Na jeho záchranu museli zdravotníci použiť mimoriadne agresívnu a netradičnú metódu.
Neznámy muž utrpel masívny tepelný šok pri ktorom organizmus úplne stratil schopnosť termoregulácie. Pri centrálnej teplote 43 °C dochádza v ľudskom tele k nezvratnému poškodeniu vnútorných orgánov a ireverzibilnému poškodeniu mozgových štruktúr. Jedinou šancou na prežitie pacienta bolo okamžité, bleskové a vysoko intenzívne ochladenie organizmu.
Nemocničný personál si uvedomoval, že štandardné medicínske chladiace prostriedky v takomto extrémnom prípade nemusia stačiť. Lekári preto urobili zúfalý, no mimoriadne racionálny krok – okamžite telefonicky kontaktovali súkromnú firmu ICE Cube, ktorá sa zaoberá komerčnou výrobou a distribúciou ľadových kociek, a požiadali ich o urgentnú pomoc.
Tridsať kíl ľadu priamo na urgentný príjem
Reakcia firmy na netradičnú prosbu z nemocnice bola okamžitá. Zamestnanci bez váhania naložili 30 kilogramov čistého ľadu a ako prioritnú zásielku ho v priebehu niekoľkých minút doručili priamo na urgentné oddelenie. Lekársky tím tak mohol bez akéhokoľvek zdržania začať s agresívnou ľadovou terapiou a pacienta doslova obložiť desiatkami kíl ľadu, aby jeho kritickú teplotu stiahli na bezpečnejšiu úroveň.
Zdravotníci neskôr zverejnili na sociálnych sieťach oficiálne poďakovanie firme za ich ľudskosť, rýchlosť a spoločenskú zodpovednosť. Zdravotníci zdôraznili, že v zdravotníctve často zohrávajú kľúčovú úlohu aj ľudia v pozadí, a vyjadrili nádej, že tento prípad solidarity inšpiruje aj ďalšie podnikateľské subjekty v situáciách, kedy o ľudskom živote rozhodujú minúty. Prípad zároveň slúži ako mrazivé varovanie pred podceňovaním súčasných extrémnych horúčav, ktoré môžu organizmus zlikvidovať v priebehu krátkej chvíle.