Dobrovoľne donášal ruskej tajnej službe: Lotyšský súd poslal špióna na päť rokov do väzenia

RIGA - Súd v Lotyšsku odsúdil muža na päť rokov a šesť mesiacov väzenia za špionáž pre Rusko, oznámila v utorok prokuratúra v Rige. Informuje o tom agentúra DPA.
Štátneho príslušníka Lotyšska súd uznal vinným z podávania informácií ruskej vojenskej spravodajskej službe GRU v rokoch 2016 - 2025. Údajne spolupracoval s GRU dobrovoľne z ideologických dôvodov.
Podľa prokuratúry muž na pokyny GRU nelegálne zhromažďoval informácie o letisku Spilve v Rige a o podmienkach nákupu SIM kariet pre mobilné telefóny v Lotyšsku. Okrem toho hlásil informácie priamo ruskej vojenskej spravodajskej službe o subjektoch vrátane vojenského a politického vývoja v Lotyšsku, podpore, pomoci pre Ukrajinu po invázii Ruska, aktivitách NATO a vývoji v obrannom sektore krajiny.
Podľa orgánov odsúdený, ktorý bol v predbežnej väzbe od 18. októbra 2025, ohrozil bezpečnostné záujmy Lotyšska, ktoré susedí s Ruskom a s jeho spojencom Bieloruskom. Bezpečnostné zložky identifikovali aj osobu, ktorá riadila túto špionážnu činnosť a začali proti nej trestné konanie, dodala prokuratúra.