Po horúčavách príde ZLOM: Z tepla dnes udrú BÚRKY, to najhoršie vypukne už ZAJTRA! Hrozia škody

BRATISLAVA - Dnes bude na Slovensku opäť poriadne horúco, no tentoraz sa k vysokým teplotám pridá aj dusno, ktorý ešte zvýši pocitovú záťaž. Popoludní sa začne atmosféra prehrievať a vlhkosť vytvorí ideálne podmienky na vznik búrok s prívalovým dažďom a nárazovým vetrom. To najhoršie však má prísť až zajtra.
Slovensko čaká ďalší deň pekelnej vlny horúčav. Po rekordnom pondelku, ktorý priniesol najvyššiu teplotu v histórii meraní, sa dnes opäť pripravte na spaľujúce teploty a ešte nepríjemnejšie podmienky než včera, varuje iMeteo.sk. Teploty sa opäť vyšplhajú k hodnotám medzi +33 °C až +40 °C, pričom najteplejšie bude tradične na juhu krajiny.
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vydali výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami pre južné okresy Slovenska, ktoré platia od 11.00 h do 20.00 h. Pre zvyšok územia platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Rekordy sa síce neočakávajú, no komfort to nezlepší — práve naopak.
Zo severozápadu sa približuje studený front, ktorý pred sebou tlačí vlhký vzduch. Práve táto vlhkosť spôsobí, že sa pot bude odparovať pomalšie a pocitová teplota výrazne stúpne. Dusno bude na mnohých miestach doslova vyčerpávajúce.
Dusno otvorí dvere búrkam
Kombinácia tepla, vlhkosti a slabého vetra vytvorí ideálne podmienky na vznik búrok. Atmosféra sa bude počas dňa prehrievať a stávať čoraz labilnejšou. Prvé búrky sa začnú tvoriť popoludní, najmä v oblastiach s členitým terénom. Najväčšia pravdepodobnosť búrok je na severe a v stredných regiónoch Slovenska. Ojedinele sa môžu objaviť aj inde, hoci mimo severu bude riziko nižšie. Búrky môžu priniesť prívalové zrážky, silné nárazy vetra a taktiež krúpy veľké okolo 1–2 cm.
Meteorológovia ale vydali výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska, ktoré platia od 12.00 h až do štvrtkového rána. Búrky tak môžu hroziť všade. Niektoré systémy sa dnes očakávajú aj tesne za hranicami, najmä v Rakúsku a na Morave, no nie je vylúčené, že sa časť z nich vytvorí priamo nad naším územím.
Intenzívne búrky už zajtra
Streda bude zlomovým dňom. Studený front, ktorý už v pondelok spôsobil škody v Česku, Poľsku či Rakúsku, sa presunie bližšie k Slovensku. Popoludní sa nad západným a stredným Slovenskom začne formovať rozsiahla búrková vlna.
Očakáva sa silný prívalový dážď, ktorý môže zaplavovať cesty, pivnice a menšie toky. Hrozí aj nárazový vietor, ktorý môže na západe a severozápade ojedinele presiahnuť 100 km/h a spôsobiť tak možné materiálne škody.
Búrky sa budú postupne presúvať smerom na východ a až v noci zo stredy na štvrtok by mali slabnúť. Studený front zároveň ukončí aktuálnu vlnu horúčav a prinesie vytúžené ochladenie.