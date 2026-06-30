PS ostro kritizuje finančnú správu: Štát stráca na DPH 1,2 miliardy eur ročne! Výdavky na IT pritom rastú

BRATISLAVA - Finančná správa od nástupu súčasnej vlády v roku 2023 zhoršila efektivitu výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) o 1,2 miliardy eur ročne. Uviedli to v utorok na brífingu predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka (predseda PS) a Štefan Kišš (poslanec za PS). Výber daní sa počas pôsobenia súčasnej vlády zhoršoval, výdavky finančnej správy na IT pritom rástli.
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„Na IT dnes míňa finančná správa viac ako kedykoľvek predtým, teda s výnimkou roku 2016, čo bol posledný rok jednofarebnej vlády Smeru. Za minulý rok opäť výrazne stúpli výdavky na IT, dosiahli 70 miliónov eur. Nárast oproti roku 2023 je teda pomerne strmý,“ priblížil Kišš. Finančná správa podľa neho míňa o 26 miliónov eur viac, čo predstavuje nárast o viac ako polovicu sumy, ktorú míňala v čase, keď prišla k moci súčasná vláda. „Väčšina peňazí má spoločného menovateľa. Sú to oligarchovia prilepení na stranu Smer a na túto garnitúru,“ podčiarkol.
Od roku 2023, odkedy nastúpila súčasná vláda, finančná správa zhoršila efektivitu výberu DPH o 1,2 miliardy eur. „Len na DPH každý rok strácame 1,2 miliardy eur ročne. Horším manažmentom, horšou efektivitou výberu daní. S tým nemá nič zmena sadzby, s tým nemá nič tzv. protivietor, je to len babráctvo tejto vlády, ktoré spôsobilo výpadok 1,2 miliardy na DPH a ďalšie obrovské peniaze každý rok na ostatných daniach,“ spresnil Kišš.
„Čo by sme robili my, keby sme boli vo vláde: odoberieme vstupnú kartičku na finančnú správu pánovi (Norbertovi, pozn. redakcie) Bödörovi, odstrihneme ‚smeráckych našich‘ ľudí a korupčníkov od korýt, ktoré majú, napríklad na finančnej správe. Vrátime tresty za korupciu tak, ako majú byť, aby boli postihnuteľní. Tých podvodov tým pádom bude menej. Prinesieme transparentné súťaže, ktoré znamenajú lepšie spravovanie peňazí nás všetkých,“ dodal Kišš.