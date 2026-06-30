Zadržali nebezpečného mladíka: Plánoval zvrhnúť vládu a zakladať teroristickú skupinu

BERLÍN - Nemecké úrady v utorok zadržali muža z Rumunska, ktorého podozrievajú z pokusu založiť krajne pravicovú teroristickú skupinu s úmyslom zvrhnúť rumunskú vládu a vytvoriť nové zriadenie založené na ideológii národného socializmu. Informuje o tom agentúra DPA.
Prokuratúra tvrdí, že muž sa snažil založiť extrémistickú skupinu od začiatku roku 2023. „Na nábor členov organizácie obvinený prevádzkoval dva kanály na posielanie správ v rámci komunikačnej služby z územia Nemecka. Tieto kanály boli zamerané najmä na mladých Rumunov,“ uviedla vo vyhlásení.
Podozrivý údajne podnecoval ľudí k páchaniu rôznych trestných činov vrátane sprejovania nápisov s krajne pravicovými symbolmi, nabádania mladých dievčat k sebapoškodzovaniu, vykonávania podpaľačských útokov v budovách využívaných migrantmi alebo členmi komunity LGBTQ+ či zabíjania osôb, ktoré označoval za „podľudí“.
Prokuratúra ďalej informovala, že muž zdieľal návody na výrobu jedu, výbušnín a Molotovových koktailov. Obvinený je preto z pokusu o založenie zahraničnej teroristickej organizácie, ako aj z prípravy závažného násilného činu. V čase spáchania údajných zločinov mal 18 až 20 rokov. Muža zatkli v okrese Enz v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. V utorok sa postaví pred súd v Karlsruhe, ktorý rozhodne o jeho väzbe.