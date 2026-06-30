Šokujúci krok frontmana skupiny Kabát Pepu Vojtka: Koniec po 30 rokoch!

PRAHA - Po viac ako troch desaťročiach na muzikálových javiskách sa Josef Vojtek rozhodol uzavrieť jednu významnú kapitolu svojej kariéry.
Po viac ako 30 rokoch na muzikálových javiskách sa spevák Josef Vojtek rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v tomto druhu umenia, informuje Blesk.cz. Frontman kapely Kabát sa chce naplno sústrediť na koncertovanie so skupinou Kabát a vlastné hudobné projekty.
Vojtek vstúpil do sveta muzikálov hlavnou úlohou v muzikáli Krysař. Počas svojej bohatej muzikálovej kariéry účinkoval v predstaveniach ako Hamlet, Kat Mydlář, Galileo, Traja mušketieri, Angelika, Golem, Barón Prášil, Dracula, Casanova, Tarzan, Mefisto, Čas ruží, Kleopatra, Muž so železnou maskou, Okno mojej lásky, Popoluška na ľade a Trója.
Informáciu o svojom odchode z muzikálovej scény potvrdil aj samotný spevák. „Áno, je to tak,“ odkázal stručne. Keďže v minulosti už podobné rozhodnutie avizoval, zostáva otázkou, či ide o definitívnu bodku, alebo iba o prestávku.
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