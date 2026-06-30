Bývalá bond girl je stále sexi: FOTO v plavkách ako dôkaz!

CAGLIARI - Olga Kurylenko si počas návštevy talianskej Sardínie našla čas nielen na pracovné povinnosti, ale aj na zaslúžený oddych. Herečka známa z bondovky Quantum of Solace zaujala elegantným plážovým vzhľadom a potvrdila, že aj vo veku 46 rokov je vo výbornej forme.
Ukrajinská herečka Olga Kurylenko, ktorá sa do povedomia divákov zapísala najmä rolou Camille Montes po boku Jamesa Bonda vo filme Quantum of Solace, si počas návštevy talianskej Sardínie dopriala niekoľko dní zaslúženého oddychu. Popri pracovných povinnostiach spojených s filmovým festivalom si užívala slnečné chvíle pri bazéne luxusného rezortu Forte Village neďaleko Cagliari.
Štyridsaťšesťročná hviezda patrila medzi najvýraznejších zahraničných hostí festivalu Filming Italy Sardegna Festival, kde sa zúčastnila premietaní aj viacerých spoločenských podujatí. Keď si našla čas na relax, zaujala elegantným vzhľadom v čiernych jednodielnych plavkách s viazaním okolo krku, ktoré doplnila výraznými slnečnými okuliarmi.
Aj tentoraz potvrdila, že si dlhodobo udržiava skvelú kondíciu a patrí medzi najpôvabnejšie herečky svojej generácie. Olga Kurylenko zostáva aj po rokoch jednou z najvýraznejších predstaviteliek bondovského sveta a fanúšikovia ju dodnes radia medzi najpamätnejšie filmové partnerky agenta 007.
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