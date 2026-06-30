Plačková si užila jún naplno: Dubaj, Londýn, Brno, Chorvátsko aj...! Ako TOTO všetko stíha?

BRATISLAVA - Influencerka Zuzana Plačková rozhodne nezaháľa. Kým väčšina ľudí stihne za mesiac jednu dovolenku, ona ich má za sebou hneď niekoľko. Jún pre ňu znamenal cestovanie naprieč viacerými krajinami – od luxusného Dubaja, cez Londýn, Brno až po oddych pri chorvátskom mori. Ide prevažne o pracovné povinnosti, alebo si známa influencerka jednoducho užíva život plný cestovania a luxusu?
Zuzana Plačková patrí dlhodobo medzi najznámejšie slovenské influencerky a podnikateľky. So svojím manželom René Strauszom vychovávajú syna Diona, ktorý v októbri oslávi štyri roky. Začiatkom februára im do rodiny pribudla dcéra, ktorej vybrali netradičné meno Ayana. Podľa Plačkovej vlastných slov je pre ňu rodina na prvom mieste. Zároveň je však známa aj tým, že si potrpí na luxusný životný štýl, cestovanie a aktívnu prítomnosť na sociálnych sieťach, kde pravidelne zdieľa momenty zo svojho súkromia aj pracovného života.
Tohtoročný mesiac jún pre Plačkovú však znamenal poriadne nabitý program. Začiatok mesiaca strávila v Dubaji, kde vlastní tri luxusné nehnuteľnosti a užívala si tam pobyt spolu so synom a dcérkou, bratom a jeho priateľkou. Neskôr sa k nim pridal aj jej manžel René Strausz, s ktorým si užili spoločné chvíle v luxusnej destinácii.
Po návrate na Slovensko však dlho neostala. O niekoľko dní už opäť cestovala, tentoraz do Londýna, kde si dopriala niekoľkodňový pobyt s kamarátkou. Počas výletu navštívili aj známu výstavu Harryho Pottera a zúčastnili sa tiež akcie venovanej detským autosedačkám. Krátko po návrate z Veľkej Británie zamierila do Česka, konkrétne do Brna, kde bola súčasťou módnej prehliadky. Ani tam sa však jej program neskončil.
Koncom mesiaca jej navyše pribudol aj narodeninový dar v podobe predĺženého víkendu v Chorvátsku. Ten strávila v spoločnosti viacerých kamarátok a do prímorskej destinácie sa presunuli letecky. Počas pobytu si užívali čas na luxusnej jachte, kde sa plavili po mori a doprajú si oddych plný slnka a relaxu. Ak by ste si mysleli, že tým mesiac jún Plačková zavŕšila, hlboko by ste sa mýlili. Kráľovná Instagramu si totiž v tomto čase užíva aj so svojím bratom Ameriku - konkrétne New York. Zdá sa tak, že čiernovláska má za sebou mimoriadne cestovateľsky nabitý mesiac, počas ktorého striedala luxusné destinácie, pracovné povinnosti aj chvíle strávené s rodinou.
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