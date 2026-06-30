Komáre si tiež vyberajú: TÝCHTO ľudí majú najradšej! Vedci to vysvetlili

PARÍŽ - Máte pocit, že počas letných večerov ste pre komáre doslova magnetom, zatiaľ čo ľudia okolo vás zostávajú bez jediného štípanca? Vedci tvrdia, že nejde o náhodu. Najnovšie výskumy ukazujú, že hmyz si svoje obete vyberá podľa konkrétnych chemických signálov a telesných vlastností.
Mnohí ľudia sú presvedčení, že komáre majú jednoducho „obľúbené obete“. Podľa odborníkov na tom naozaj niečo je. Výskumy totiž naznačujú, že niektorí ľudia vysielajú pre tento hmyz výrazne atraktívnejšie signály než ostatní.
„Nie je to mýtus. Komáre skutočne priťahujú niektorých ľudí viac ako iných,“ vysvetlil entomológ Frédéric Simard z francúzskeho Inštitútu pre výskum a rozvoj, ktorého citoval portál ScienceAlert.
Prvým vodidlom je váš dych
Samice komárov, ktoré ako jediné sajú krv, dokážu potenciálnu obeť identifikovať už z väčšej vzdialenosti. Kľúčovú úlohu pritom zohráva oxid uhličitý, ktorý vydychujeme.
Práve ten predstavuje prvý signál, ktorý komára navedie správnym smerom.
„Už viac ako sto rokov vieme, že oxid uhličitý je hlavným spúšťačom správania komárov pri hľadaní hostiteľa,“ uviedol švédsky vedec Rickard Ignell, ktorého cituje ScienceAlert.
Okrem vydychovaného vzduchu hmyz registruje aj telesné teplo, vlhkosť pokožky a ďalšie fyziologické prejavy človeka.
Rozhoduje aj jedinečný pach kože
Keď sa komár priblíži na niekoľko metrov, do hry vstupuje ďalší faktor – telesný pach.
Ľudská pokožka uvoľňuje stovky rôznych chemických látok. Vedci odhadujú, že ich môže byť od približne 300 až po tisíc. Nie všetky však komáre zaujímajú rovnako.
Významný objav priniesol výskum zameraný na druh komára Aedes aegypti, ktorý prenáša nebezpečné ochorenia vrátane horúčky dengue či žltej zimnice.
Vedci sledovali skupinu 42 žien a zistili, že najväčšou príťažlivosťou pre komáre disponovali tie, ktorých pokožka produkovala vyššie množstvo látky nazývanej 1-octen-3-ol. Tá je známa aj pod označením „hubový alkohol“.
„Preukázali sme, že komáre reagujú na kombináciu pachových látok. Identifikovali sme 27 zlúčenín, ktoré dokážu rozpoznať,“ vysvetlil Ignell.
Krvná skupina? Rozšírený mýtus podľa vedcov neplatí
Jedna z najrozšírenejších teórií tvrdí, že komáre uprednostňujú ľudí s krvnou skupinou 0. Podľa odborníkov však dôkazy pre takéto tvrdenie chýbajú.
Simard upozornil, že vedecké výskumy zatiaľ nepotvrdili súvislosť medzi krvnou skupinou a vyšším rizikom poštípania.
Rovnako neexistujú dôkazy, že by komáre pri výbere obetí zohľadňovali farbu očí, vlasov alebo odtieň pokožky.
Pivo môže z človeka urobiť ľahší cieľ
Významnú úlohu môže zohrávať aj správanie človeka. Viaceré štúdie naznačujú, že komáre viac priťahujú ľudí po konzumácii alkoholu.
Najčastejšie sa spomína pivo. Alkohol totiž ovplyvňuje telesnú teplotu, mení chemické zloženie pachov vychádzajúcich z pokožky a zároveň môže zvýšiť množstvo vydychovaného oxidu uhličitého.
Na tieto zistenia upozornil aj americký denník New York Post.
Odborníci varujú pred novým problémom v Európe
Výskum správania komárov nadobúda podľa vedcov čoraz väčší význam aj v súvislosti s otepľovaním klímy.
Vyššie teploty umožňujú komárom rozširovať sa do oblastí, kde sa predtým nevyskytovali. Spolu s nimi sa môžu šíriť aj choroby, ktoré prenášajú.
Odborníci preto odporúčajú najmä počas letných večerov nosiť voľnejšie oblečenie s dlhými rukávmi, používať repelenty a obmedziť konzumáciu alkoholu v prostredí, kde sa komáre bežne vyskytujú.