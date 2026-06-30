Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÉ výrobky! Zistil VÁŽNU CHYBU, predávali sa takmer dva roky

BRATISLAVA - Obľúbený športový obchod Decathlon sťahuje viaceré modely elektrických kolobežiek značky Btwin, ktoré sa predávali takmer dva roky. Dôvodom je bezpečnostná vada v mieste spoja medzi rámom a riadidlami, ktorá môže viesť k prasknutiu a pádu. Informuje o tom na svojom webe.
Obchod Decathlon oznámil stiahnutie dokopy štyroch modelov elektrických kolobežiek. Týkajú sa produktov "Btwin SD500E a MD500E", ktoré sa predávali od 1. septembra 2024 do 15. júna 2026.
Ktoré modely sú nebezpečné:
- SD500E DARK GREY AQUA BLUE 25 km/h – kód artiklu 5177606
- SD500E DARK GREY AQUA BLUE 20 km/h – kód artiklu 5244742
- MD500E BLACK LIGHT GREY 25 km/h – kód artiklu 5234673
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MD500E BLACK LIGHT GREY 20 km/h – kód artiklu 5263834
Obchod zistili, že tieto elektrické kolobežky majú bezpečnostnú vadu. "Pri intenzívnom používaní sa môže v mieste spoja medzi rámom a tyčou riadidiel objaviť prasklina. Tento nedostatok môže viesť až k prasknutiu celého spoja, čo pre používateľa predstavuje riziko pádu," upozorňuje Decathlon.
Obchod v tejto súvislosti navrhol a pripravil opravnú sadu. "Oprava spočíva v pridaní výstuže priamo na spomínaný spoj," približuje obchod, ktorý dodáva, že zákazníkom pošle zadarmo opravnú sadu s návodom priamo domov. Dodáva, že montáž zvládnu rýchlo a jednoducho. "Po zadaní vašich údajov do webového formulára vás budeme kontaktovať, aby sme si spoločne určili termín, od ktorého bude možné opravu vykonať. Uisťujeme vás, že urobíme maximum pre to, aby sme túto čakaciu dobu čo najviac skrátili a zaistili vašu plnú spokojnosť," deklaruje obchod. Zároveň prosí o zdieľanie týchto informácií medzi ďalších ľudí, a niekto tento produkt dostal ako darček, má ho požičaný alebo ho kúpil.