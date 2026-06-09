Lekári varujú pred nebezpečným ochorením: V lete sa šíri najčastejšie! Na TOTO si dajte pozor

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Ilustračné foto.
Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images/Henadzi Pechan)
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TASR

BRATISLAVA - V letných mesiacoch si treba dať väčší pozor na výskyt salmonelózy. Spôsobuje ju baktéria salmonela. Človek sa môže nakaziť konzumáciou potravín, ktoré neboli dostatočne tepelne upravené. Najčastejšie ide o mäso, vajcia, nepasterizované mlieko, ale aj výrobky z nich. Informovala o tom hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Danka Capáková. Ako dodala, najčastejšími pacientmi so salmonelózou sú deti a mladí do 18 rokov.

„Najväčší výskyt salmonelózy evidujeme u našich poistencov v letných mesiacoch, keď je potrebné zvýšiť opatrnosť pri konzumácii rizikových potravín a dbať na zvýšenú hygienu rúk pri manipulácii s jedlom. V roku 2025 bolo toto ochorenie diagnostikované približne 1300 našim poistencom. Z toho takmer polovicu tvorili deti a mladiství do 18 rokov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových. Priebeh ochorenia môže byť vážny najmä u seniorov či ľudí s oslabenou imunitou.

Capáková poukázala, že salmonelóza sa prejavuje vysokou horúčkou, prudkou vodnatou stolicou, bolesťami brucha, hlavy, nevoľnosťou a vracaním. Lieči sa najčastejšie doma. Dôležitá je najmä diéta a pokoj na lôžku. Pri príznakoch ochorenia je však nevyhnutné navštíviť lekára. Ťažké priebehy bývajú riešené hospitalizáciou a infúznou liečbou. Najväčší výskyt ochorenia bol podľa hovorkyne v rokoch 2024 a 2025 v Žilinskom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Celkové náklady na liečbu minulý rok predstavovali viac ako pol milióna eur.

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