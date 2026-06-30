Desivý hlas z Moskvy: Hrozí vymazaním polovice krajiny NATO z mapy sveta! Predtým sa vyhrážal Česku

MOSKVA - Napätie medzi Ruskom a Fínskom sa opäť vyostrilo. Ruský poslanec Alexej Žuravľov ostro kritizoval rozhodnutia Helsínk a vyhlásil, že Moskva má dostatok vojenskej techniky na to, aby zničila polovicu fínskeho územia. Jeho slová zazneli krátko po oznámení novej obrannej spolupráce Fínska so Spojenými štátmi.
Ostré vyjadrenia po oznámení spolupráce s americkou firmou
Podpredseda výboru pre obranu ruskej Štátnej dumy Alexej Žuravľov obvinil fínsku vládu z toho, že podľa neho vedie krajinu „do priepasti“. Podľa portálu The Kyiv Independent jej vyčítal pokračovanie v eskalácii napätia a snahu provokovať Rusko.
Zároveň vyhlásil, že Moskva posilní obranu na spoločnej hranici s Fínskom. Dodal pritom, že Rusko už teraz disponuje dostatočnými vojenskými kapacitami na to, aby podľa jeho slov „vyhodilo do vzduchu polovicu Fínska“.
Fínsko podľa neho kráča cestou Ukrajiny
Ruský poslanec zároveň tvrdil, že po vstupe do Severoatlantickej aliancie sa Fínsko postupne mení na „druhú Ukrajinu“. Helsinky vstúpili do NATO v roku 2023 ako reakciu na ruskú inváziu na Ukrajinu.
Žuravľov svoje výroky predniesol deň po tom, ako Fínsko oznámilo novú obrannú spoluprácu s americkou spoločnosťou Lockheed Martin. Firma na svojom webe uviedla, že v meste Tampere vznikne prvé európske centrum údržby salvových raketometov MLRS, ktoré bude slúžiť viacerým európskym krajinám.
Vyhrážal sa už aj Česku
Alexej Žuravľov je známy ostrou a konfrontačnou rétorikou. Vlani v decembri sa terčom jeho vyjadrení stala aj Česká republika.
Reagoval tak na slová českého prezidenta Petra Pavla, podľa ktorého by NATO v prípade pokračujúcich ruských provokácií mohlo v budúcnosti pristúpiť aj k razantnejším opatreniam vrátane zostrelenia ruských vojenských lietadiel, ak by narušili vzdušný priestor Aliancie. Prezident to uviedol po incidente, pri ktorom dvojica ruských lietadiel narušila vzdušný priestor Estónska, píšu Novinky.cz.
Žuravľov následne vyhlásil, že ak by český prezident vydal podobný rozkaz, Rusko by podľa neho odpovedalo úderom na „centrá rozhodovania“ v Prahe. Jeho slová vtedy citoval ruský denník Gazeta. Zároveň kritizoval európskych politikov, ktorých označil za ľudí, ktorí podľa neho nezodpovedajú za svoje vyjadrenia.