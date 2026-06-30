Kritická situácia na východe: Tri obce zostali bez PITNEJ VODY! Ľuďom ju musia voziť v cisternách

RUSKOV - Kritická situácia so zásobovaním pitnou vodou aktuálne pretrváva v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica v okrese Košice-okolie. Podľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) to súvisí s nedostatočnou kapacitou existujúcich vodárenských zdrojov, ktorými sú tieto obce zásobované.
„V dôsledku poklesu ich výdatnosti sa pristúpilo k náhradnému zásobovaniu prostredníctvom cisterien a regulácií dodávok pitnej vody. Tento problém sa výrazne zhoršuje počas sucha a horúceho obdobia,“ uviedla spoločnosť v utorok. Obmedzenia sú podľa VVS jednak preventívne, no vzhľadom na pretrvávajúcu kritickú situáciu v niektorých obciach dochádza aj ku krátkodobým odstávkam pitnej vody. Ak sa situácia zhorší vplyvom sucha a spotreby, môže dochádzať k častejším reguláciám dodávok.
„VVS prijíma kombináciu krátkodobých aj dlhodobých opatrení na riešenie situácie so zásobovaním pitnou vodou. V krátkodobom horizonte vyzýva obyvateľov, aby pitnú vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na pitné a hygienické účely a obmedzili jej používanie na menej nevyhnutné činnosti, ako je napúšťanie bazénov či intenzívne polievanie záhrad,“ uviedla spoločnosť. Cieľom je zabezpečiť dostatok vody pre základné potreby domácností počas období zvýšenej spotreby. V prípade kritického nedostatku vody VVS zabezpečuje aj núdzové zásobovanie prostredníctvom cisterien s pitnou vodou.
Z dlhodobého hľadiska sa zlepšenie situácie očakáva až po realizácii pripravovaných investičných opatrení, predovšetkým po prepojení skupinového vodovodu Ruskov - Ďurkov - Svinica na vodárenský systém Starina a posilnení vodárenskej infraštruktúry. „Tento projekt je v súčasnosti v procese schvaľovania. Dovtedy bude stabilita dodávok závisieť aj od vývoja počasia, výdatnosti vodárenských zdrojov a spotreby vody,“ dodala vodárenská spoločnosť.