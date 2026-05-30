Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy

MOSKVA - Tvár ruského prezidenta Vladimira Putina je už roky predmetom špekulácií. Najnovšie sa k nim pridala plastická chirurgička, podľa ktorej viaceré zmeny na jeho vzhľade nemožno jednoducho vysvetliť starnutím. Naznačuje, že šéf Kremľa mohol podstúpiť viacero estetických zákrokov.
Odborníčka si všimla detaily ktoré podľa nej nie sú náhodné
Vladimir Putin je pod neustálym drobnohľadom médií. Pozornosť sa pritom neupiera iba na jeho politické rozhodnutia či vojnu na Ukrajine, ale aj na jeho fyzický vzhľad.
Britský denník The Sun upozornil na vyjadrenia plastickej chirurgičky Jennifer Owensovej, ktorá analyzovala fotografie ruského prezidenta z rôznych období. Podľa nej sa niektoré časti jeho tváre zmenili spôsobom, ktorý vyvoláva otázky.
Odborníčka tvrdí, že oblasť spánkov, líc aj brady pôsobí v porovnaní so staršími zábermi plnšie a hladšie. Najvýraznejšie rozdiely vraj vidno pod očami.
„Najzreteľnejšou zmenou je práve oblasť pod očami. Na starších fotografiách boli vačky pod očami oveľa výraznejšie. Takéto zlepšenie by sa s pribúdajúcim vekom prirodzene neočakávalo,“ uviedla.
Mohol absolvovať viacero zákrokov
Podľa Owensovej by zmeny mohli byť výsledkom kombinácie chirurgických aj nechirurgických procedúr.
Jednou z možností je operácia dolných viečok, ktorá sa často využíva na odstránenie vačkov pod očami. Lekárka zároveň pripúšťa použitie botulotoxínu, známeho pod názvom botox.
Takéto prípravky sa používajú na zmiernenie vrások spôsobených pohybom svalov, pričom zachovávajú prirodzenú mimiku a pomáhajú predchádzať ochabovaniu spodnej časti tváre.
Ďalším možným vysvetlením sú výplňové materiály aplikované do oblasti brady alebo dolnej čeľuste. Výhodou týchto procedúr je, že nevyžadujú dlhú rekonvalescenciu a výsledky sa prejavujú postupne.
Podľa odborníčky mohol Putin využiť aj takzvané biostimulátory, ktoré podporujú obnovu objemu tváre v oblasti spánkov, lícnych kostí či čeľuste. Cieľom všetkých týchto úprav má byť vytvorenie dojmu oddýchnutého, zdravého a energického človeka.
Špekulácie sa objavujú už roky
Diskusie o možných kozmetických zásahoch do Putinovho vzhľadu nie sú ničím novým.
Už pred rokmi vyvolala pozornosť fotografia, na ktorej mal pri oku viditeľnú modrinu. V tom čase sa objavili dohady, že mohla súvisieť s aplikáciou botoxu alebo iným estetickým zákrokom.
Pozorovatelia zároveň upozorňovali, že jeho tvár pôsobila plnšie a mala menej vrások než predtým. Ďalšiu vlnu špekulácií vyvolalo obdobie, keď sa na niekoľko dní stiahol z verejného života. Objavili sa otázky, či za jeho absenciou nestáli zdravotné problémy alebo rekonvalescencia po zákroku.
Po vojenskej prehliadke prišli nové dohady
Po májovej vojenskej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom sa na sociálnych sieťach začali šíriť fotografie, na ktorých Putin pôsobil odlišne než na predchádzajúcich záberoch.
Na niektorých snímkach boli viditeľnejšie vrásky a časť komentátorov tvrdila, že jeho tvár už nepôsobí tak napnuto ako v minulosti. Kritici zašli dokonca tak ďaleko, že začali hovoriť o údajnom úpadku ruského prezidenta.
Owensová upozornila aj na záber, na ktorom mal Putin podľa nej problémy s prirodzeným úsmevom. Všimla si tiež opuchnutejšie a mierne asymetrické líca, čo by podľa nej mohlo naznačovať nedávnu aplikáciu injekčných prípravkov.
Úpravy vzhľadu by stáli tisíce eur
Ak by ruský prezident skutočne absolvoval zákroky, o ktorých odborníčka hovorí, nešlo by o lacnú záležitosť.
Operácia dolných viečok sa podľa dostupných údajov vo Veľkej Británii pohybuje približne od 2 000 do 6 000 libier. Botox a výplňové materiály môžu stáť stovky až viac než tisíc eur za jedno ošetrenie.
V prípade biostimulátorov sa cena jednej ampulky pohybuje okolo 800 libier a na dosiahnutie požadovaného efektu býva často potrebných viacero sedení.
Treba však zdôrazniť, že ide iba o odhady založené na fotografiách a verejne dostupných záberoch. Vladimir Putin ani jeho hovorcovia sa k týmto špekuláciám nevyjadrili.