Sobota30. máj 2026, meniny má Ferdinand, zajtra Petrana, Petronela, Nela

Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy

Vladimir Putin má podľa lekárky za sebou viacero skrášľovacích zákrokov.
Vladimir Putin má podľa lekárky za sebou viacero skrášľovacích zákrokov. (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Tvár ruského prezidenta Vladimira Putina je už roky predmetom špekulácií. Najnovšie sa k nim pridala plastická chirurgička, podľa ktorej viaceré zmeny na jeho vzhľade nemožno jednoducho vysvetliť starnutím. Naznačuje, že šéf Kremľa mohol podstúpiť viacero estetických zákrokov.

Odborníčka si všimla detaily ktoré podľa nej nie sú náhodné

Vladimir Putin je pod neustálym drobnohľadom médií. Pozornosť sa pritom neupiera iba na jeho politické rozhodnutia či vojnu na Ukrajine, ale aj na jeho fyzický vzhľad.

Britský denník The Sun upozornil na vyjadrenia plastickej chirurgičky Jennifer Owensovej, ktorá analyzovala fotografie ruského prezidenta z rôznych období. Podľa nej sa niektoré časti jeho tváre zmenili spôsobom, ktorý vyvoláva otázky.

Odborníčka tvrdí, že oblasť spánkov, líc aj brady pôsobí v porovnaní so staršími zábermi plnšie a hladšie. Najvýraznejšie rozdiely vraj vidno pod očami.

„Najzreteľnejšou zmenou je práve oblasť pod očami. Na starších fotografiách boli vačky pod očami oveľa výraznejšie. Takéto zlepšenie by sa s pribúdajúcim vekom prirodzene neočakávalo,“ uviedla.

Mohol absolvovať viacero zákrokov

Podľa Owensovej by zmeny mohli byť výsledkom kombinácie chirurgických aj nechirurgických procedúr.

Jednou z možností je operácia dolných viečok, ktorá sa často využíva na odstránenie vačkov pod očami. Lekárka zároveň pripúšťa použitie botulotoxínu, známeho pod názvom botox.

Takéto prípravky sa používajú na zmiernenie vrások spôsobených pohybom svalov, pričom zachovávajú prirodzenú mimiku a pomáhajú predchádzať ochabovaniu spodnej časti tváre.

Ďalším možným vysvetlením sú výplňové materiály aplikované do oblasti brady alebo dolnej čeľuste. Výhodou týchto procedúr je, že nevyžadujú dlhú rekonvalescenciu a výsledky sa prejavujú postupne.

Podľa odborníčky mohol Putin využiť aj takzvané biostimulátory, ktoré podporujú obnovu objemu tváre v oblasti spánkov, lícnych kostí či čeľuste. Cieľom všetkých týchto úprav má byť vytvorenie dojmu oddýchnutého, zdravého a energického človeka.

Špekulácie sa objavujú už roky

Diskusie o možných kozmetických zásahoch do Putinovho vzhľadu nie sú ničím novým.

Už pred rokmi vyvolala pozornosť fotografia, na ktorej mal pri oku viditeľnú modrinu. V tom čase sa objavili dohady, že mohla súvisieť s aplikáciou botoxu alebo iným estetickým zákrokom.

Pozorovatelia zároveň upozorňovali, že jeho tvár pôsobila plnšie a mala menej vrások než predtým. Ďalšiu vlnu špekulácií vyvolalo obdobie, keď sa na niekoľko dní stiahol z verejného života. Objavili sa otázky, či za jeho absenciou nestáli zdravotné problémy alebo rekonvalescencia po zákroku.

Po vojenskej prehliadke prišli nové dohady

Po májovej vojenskej prehliadke pri príležitosti 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom sa na sociálnych sieťach začali šíriť fotografie, na ktorých Putin pôsobil odlišne než na predchádzajúcich záberoch.

Na niektorých snímkach boli viditeľnejšie vrásky a časť komentátorov tvrdila, že jeho tvár už nepôsobí tak napnuto ako v minulosti. Kritici zašli dokonca tak ďaleko, že začali hovoriť o údajnom úpadku ruského prezidenta.

Owensová upozornila aj na záber, na ktorom mal Putin podľa nej problémy s prirodzeným úsmevom. Všimla si tiež opuchnutejšie a mierne asymetrické líca, čo by podľa nej mohlo naznačovať nedávnu aplikáciu injekčných prípravkov.

Úpravy vzhľadu by stáli tisíce eur

Ak by ruský prezident skutočne absolvoval zákroky, o ktorých odborníčka hovorí, nešlo by o lacnú záležitosť.

Operácia dolných viečok sa podľa dostupných údajov vo Veľkej Británii pohybuje približne od 2 000 do 6 000 libier. Botox a výplňové materiály môžu stáť stovky až viac než tisíc eur za jedno ošetrenie.

V prípade biostimulátorov sa cena jednej ampulky pohybuje okolo 800 libier a na dosiahnutie požadovaného efektu býva často potrebných viacero sedení.

Treba však zdôrazniť, že ide iba o odhady založené na fotografiách a verejne dostupných záberoch. Vladimir Putin ani jeho hovorcovia sa k týmto špekuláciám nevyjadrili.

Viac o téme: PlastikyVladimir PutinEstetické zákrokyChirurgičkaPlastické operácia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia použila vodné delá
Turecká polícia rozohnala opozičný protest slzotvorným plynom a vodnými delami
Zahraničné
Tragédia v Ugande: Minivan
Tragédia v Ugande: Minivan sa zrazil so slonom, hlásia mŕtvych
Zahraničné
Písomné maturity absolvovalo takmer
Písomné maturity absolvovalo takmer 42-tisíc maturantov: Zo slovenčiny dosiahli priemerne 60,9 percent
Domáce
Následky ropnej katastrofy odstránili:
Následky ropnej katastrofy odstránili: Pláže v čiernomorskom letovisku Anapa opäť otvoria
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Prominenti
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
Auto-Moto
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
Správy

Domáce správy

VAROVANIA pred medveďmi! Šelma
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma sa pohybuje pri čerpacej stanici, zavolali zásahový tím
Domáce
Robert Fico
Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu
Domáce
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY,
Slovensko zasiahlo zemetrasenie! DETAILY, kde bolo epicentrum a aké bolo silné
Domáce
Festival Art Film Košice ukáže unikátne zreštaurované filmy zo Zlatého fondu SFÚ
Festival Art Film Košice ukáže unikátne zreštaurované filmy zo Zlatého fondu SFÚ
Košice

Zahraničné

Vladimir Putin má podľa
Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy
Zahraničné
Hrozba celosvetovej epidémie? V
Hrozba celosvetovej epidémie? V Sao Paule izolovali pacienta s príznakmi obávanej eboly
Zahraničné
V nočnom klube sa
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu
Zahraničné
Trump pritvrdzuje: USA chcú
Trump pritvrdzuje: USA chcú urýchliť hromadný odchod tisícov vojakov zo základní v Európe
Zahraničné

Prominenti

Dominika má za sebou
Hviezda Extrémnych premien na dne: Schudla 60 kíl a potom... boj o život
Domáci prominenti
Armie Hammer
Hollywoodsky kanibal a sexuálny predátor je po 5 rokoch späť: Neudržiavaný, zarastený, na nepoznanie!
Zahraniční prominenti
Vincze hosťom politickej diskusie:
Vincze hosťom politickej diskusie: Má v pláne riešiť... To nemyslí vážne?!
Domáci prominenti
FOTO Sima porodila dcérku Naomi
Sima odhalila detaily pôrodu: 16 hodín kontrakcií, prosba o sekciu a potom sa stalo TOTO!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci objavili nový spôsob,
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Zaujímavosti
Môže sa penis zmenšiť?
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
vysetrenie.sk
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Zaujímavosti
Vedci sledujú desivý jav
Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
feminity.sk
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk

Ekonomika

Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!

Šport

Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
Kanada – Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
Liga majstrov
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Malý futbal
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
NHL

Auto-moto

Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Mzda
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Hľadám prácu
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Motivácia
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Rady a tipy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia

Technológie

Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Návody
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Veda a výskum
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
Veda a výskum
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
Armádne technológie

Bývanie

Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Pre kutilov

Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Partnerské vzťahy
Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma
Domáce
VAROVANIA pred medveďmi! Šelma sa pohybuje pri čerpacej stanici, zavolali zásahový tím
Vladimir Putin má podľa
Zahraničné
Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy
Robert Fico
Domáce
Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu
V nočnom klube sa
Zahraničné
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu

Ďalšie zo Zoznamu