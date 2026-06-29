Slzy a dojemné gesto na pohrebe našej olympioničky: Smútiaca rodina odprevádza Denisu (†24) do neba bez čiernej farby

BRATISLAVA – Slovenská športová verejnosť, rodina a najbližší priatelia sa v týchto chvíľach schádzajú v bratislavskom Krematóriu, aby dali posledné zbohom talentovanej slovenskej lukostrelkyni Denise Hurban Baránkovej († 24). Mladá a úspešná olympionička tragicky zahynula po nešťastných udalostiach na petržalskom parkovisku, ktoré nasledovali po ničivej búrke. Atmosféra na mieste poslednej rozlúčky je preniknutá hlbokým žiaľom, no zároveň nesie veľmi osobitý rozmer, ktorý si želali samotní pozostalí.
Posledná rozlúčka s úspešnou reprezentantkou, ktorá sa začala dnes o 13:15 hodine, sa odvíja v duchu netradičného priania jej rodiny. Pozostalí prostredníctvom parte vopred požiadali smútiacich hostí aj širokú verejnosť, aby na obrad nezvolili tradičné čierne oblečenie.
Cieľom rodiny bolo vyhnúť sa ponurej atmosfére a namiesto toho premeniť posledné chvíle na dôstojnú oslavu Denisinho života a jej úspechov, nie len na pripomienku jej tragického konca. K tejto výzve sa pridali aj športové kluby a kolegovia zo Slovenského lukostreleckého zväzu, pričom stovky ľudí vyjadrili rodine podporu a hlbokú sústrasť aj na sociálnych sieťach. V smútočnej sieni tak namiesto čiernej dominujú svetlé farby.
Samotný obrad sprevádzajú prísne opatrenia a médiá do vnútra obradnej miestnosti vstúpiť nemôžu, aby sa zachovalo úplné súkromie a pieta pre najbližšiu rodinu.
Vyjadriť podporu zdrvenej rodine a vzdať úctu úspešnej lukostrelkyni prišli aj popredné osobnosti slovenského športového života. Medzi smútiacimi hosťami v bratislavskom krematóriu nepopierateľne vyčnievala úspešná strelkyňa a taktiež olympijská šampiónka Zuzana Rehák Štefečeková. Posledné zbohom mladej kolegyni prišiel dať osobne aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Medzi smútiacimi hosťami zo športového sveta nechýbala ani Denisina lukostrelecká kolegyňa a olympionička Alexandra Longová, ktorá jej taktiež prišla vzdať poslednú úctu.
Medzi smútiacimi hosťami sa objavil jej kamarát Ondrej, ktorý prišiel oblečený v kostýme dinosaura. Podľa našich informácií išlo o splnenie dávneho sľubu – Ondrej totiž s Denisou v minulosti prehral stávku a sľúbil jej, že ak raz zomrie, na pohreb jej príde v tomto netradičnom úbore.
Zlomené plány do budúcnosti
Denisa Hurban Baránková patrila k najžiarivejším klenotom slovenského lukostrelectva. Slovensko s hrdosťou reprezentovala na dvoch olympijských hrách – v Tokiu aj v Paríži – a len krátko pred smrťou si prevzala ocenenie od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Mladá športovkyňa mala pred sebou sľubnú budúcnosť nielen na športovom poli, ale aj v osobnom a profesionálnom živote. Iba týždeň pred tragédiou úspešne absolvovala štátne skúšky v odbore vyšetrovacích metód v medicíne a nedávno vstúpila do manželstva. Spoločné plány s manželom Vladimírom však v jedinej sekunde ukončila nepredvídateľná tragédia.
Osudné sekundy po búrke
K nešťastiu došlo na Osuského ulici v bratislavskej Petržalke po tom, čo sa mestom prehnala silná búrka. Intenzívny vietor vyvrátil strom, ktorý dopadol na zaparkované vozidlo SUV. Po skončení smršte prišli na miesto záchranné zložky a situáciu monitorovalo aj niekoľko okoloidúcich vrátane Denisy, jej manžela a 11-ročného dievčatka.
Podľa svedkov a vyjadrení manžela, ktorý stál len meter od svojej manželky, nastal chaos po tom, ako hasiči nadvihli kmeň stromu z auta. Vodič vozidla bol vyzvaný na preparkovanie, no auto sa z doposiaľ presne neobjasnených príčin prudkou rýchlosťou rozbehlo, vyšlo na obrubník a trávnatú plochu, kde zasiahlo skupinu ľudí. Vozidlo následne narazilo do ďalšieho stromu a prevrátilo sa na strechu.
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Prítomní záchranári a hasiči okamžite poskytli zraneným prvú pomoc a obidve obete boli v kritickom stave prevezené do bratislavských nemocníc. 24-ročná lukostrelkyňa utrpela viacpočetné ťažké poranenia a bola v bezvedomí. Napriek enormnému úsiliu lekárov Univerzitnej nemocnice Bratislava mladá žena zraneniam v neskorých večerných hodinách podľahla.
Vodič vozidla, u ktorého dychová skúška alkohol nepreukázala, sa vyjadril, že udalosť považuje za obrovskú tragédiu a celá situácia ho nesmierne mrzí. Prípadom sa intenzívne zaoberá polícia, ktorá v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Presné príčiny a technické okolnosti zlyhania vozidla určí až prebiehajúca znalecká expertíza.