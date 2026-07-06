Orviská v dráždivom outfite: Na obdiv vytasila svoje háčkované prsia!

BRATISLAVA – Alexandra Orviská opäť ukázala, že módy sa rozhodne nebojí. Rada siaha aj po odvážnejších kúskoch a tento raz to nebolo inak.
Na sociálnych sieťach sa objavila v výraznom háčkovanom outfite v terracotta odtieni, ktorý okamžite zaujal fanúšikov aj sledovateľov. Ide o premyslený a zároveň výrazný módny kúsok v boho štýle. Dominujú mu háčkované kvetinové detaily, ktoré robia celý outfit originálnym a neprehliadnuteľným, no najmä veľmi sofistikovane zakrývajú prsia.
Outfit doplnila jemnými šperkami a perlovým náhrdelníkom, ktorý mu dodal elegantný kontrast. Pod príspevkom sa rýchlo začali kopiť reakcie od fanúšikov, ktorí jej opäť nešetrili komplimentmi. „Ja sa zbláznim… Kvetinka,“ napísala jedna z nich. „Ty si neskutočná šťuka!“ pridala sa ďalšia.
Orviská tak opäť potvrdila, že má vycibrený vkus, ktorý jej fanúšikovia pravidelne oceňujú a pri pohľade na ňu si na svoje určite príde aj jej partner, hokejista Jaro Janus.
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