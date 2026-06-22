Prelom v boji proti rakovine mozgu: Nový test dokáže odhaliť nádor za pár minút

LONDÝN - Diagnostika mozgových nádorov môže byť v budúcnosti výrazne rýchlejšia. Vedci predstavili nový test, ktorý dokáže počas operácie určiť typ nádoru už za niekoľko minút. Odborníci hovoria o prelomovej technológii, ktorá by mohla pomôcť zachrániť tisíce životov.
Rakovina mozgu patrí medzi najobávanejšie onkologické ochorenia. Jedným z problémov je aj samotná diagnostika. Počas operácie totiž lekári často musia odobrať vzorku tkaniva a čakať na výsledky laboratórnych analýz, ktoré môžu trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov.
To by sa však mohlo čoskoro zmeniť. Vedci vyvinuli nový diagnostický test, ktorý dokáže identifikovať mozgový nádor priamo počas operácie v priebehu niekoľkých minút. Lekári tak môžu okamžite získať dôležité informácie o tom, s akým typom nádoru majú dočinenia a ako rozsiahly zákrok bude potrebný. Podľa odborníkov ide o jeden z najväčších pokrokov v neurochirurgii za posledné roky, píše The Sun.
Výsledok za menej než hodinu
Nová technológia využíva pokročilú analýzu DNA nádoru kombinovanú s umelou inteligenciou. Po odobratí malej vzorky počas operácie systém analyzuje genetické znaky nádoru a následne ich porovná s databázou tisícok známych prípadov.
To, čo doteraz trvalo dni alebo týždne, dokáže nový systém zvládnuť za menej než hodinu. V mnohých prípadoch sú prvé výsledky k dispozícii už približne po pätnástich až tridsiatich minútach.
Pomôže chirurgom rozhodovať sa
Práve rýchlosť je podľa odborníkov kľúčová.
Pri operáciách mozgu totiž lekári často stoja pred náročným rozhodnutím. Musia odstrániť čo najviac nádorového tkaniva, no zároveň nesmú poškodiť zdravé oblasti mozgu zodpovedné za reč, pohyb alebo pamäť.
Ak chirurg pozná presný typ nádoru už počas zákroku, môže sa rozhodovať oveľa presnejšie. V niektorých prípadoch môže operáciu rozšíriť, v iných naopak zvoliť šetrnejší postup.
Rakovina mozgu býva často agresívna
Mozgové nádory postihujú každoročne desaťtisíce ľudí po celom svete. Medzi najagresívnejšie formy patrí glioblastóm, ktorý sa vyznačuje veľmi rýchlym rastom a často sa vracia aj po liečbe.
Práve pri takýchto nádoroch môže byť rýchla diagnostika mimoriadne dôležitá. Každá informácia získaná počas operácie môže pomôcť lekárom lepšie naplánovať ďalšiu liečbu vrátane rádioterapie či chemoterapie.
Umelá inteligencia mení medicínu
Výskumníci upozorňujú, že ide o ďalší príklad toho, ako umelá inteligencia mení zdravotníctvo.
V posledných rokoch sa AI využíva pri odhaľovaní rakoviny prsníka, analýze röntgenových snímok, diagnostike srdcových ochorení či vývoji nových liekov. Najnovší systém však podľa odborníkov predstavuje významný krok smerom k takzvanej personalizovanej medicíne, kde je liečba prispôsobená konkrétnemu pacientovi.
Nádej pre pacientov
Vedci veria, že technológia sa v budúcnosti rozšíri aj do ďalších nemocníc a nebude slúžiť len pri mozgových nádoroch. Podobný princíp by mohol pomôcť aj pri diagnostike iných druhov rakoviny.
Hoci bude ešte potrebné ďalšie testovanie a zavádzanie do klinickej praxe, odborníci sú optimistickí. Ak sa výsledky potvrdia vo väčšom meradle, pacienti by mohli dostať presnejšiu diagnózu a účinnejšiu liečbu oveľa skôr než dnes.
Pre ľudí bojujúcich s rakovinou mozgu by to mohlo znamenať niekoľko dní či týždňov navyše na začatie liečby. A pri tomto type ochorenia môže byť práve čas jedným z najdôležitejších faktorov.