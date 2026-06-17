V Česku našli falšovaný med zo Slovenska, tvrdí inšpekcia: Problémové sú dve šarže! REAKCIA výrobcu

PRAHA/SPISŠKÁ NOVÁ VES - Dva výrobky medu od slovenského výrobcu MEDAS neprešli kontrolou českých inšpektorov. Nová metóda preukazovania falšovania odhalila cudzie enzýmy a český kontrolný orgán hovorí, že ide o falšované medy. Výrobca s tým nesúhlasí a tvrdí, že jeho nemecké testy preukázali pravosť produktu. Proti zisteniam českých inšpektorov sa bude brániť.
Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) informovala na svojom webe, že v rámci pravidelných kontrol medov v českej trhovej sieti zistila dve šarže falšovaného medu. Oba výrobky, ktoré odobrali v prevádzke spoločnosti Kaufland Česká republika, majú pochádzať od slovenského výrobcu MEDAS s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi:
- Včelí med, kvetový lesný s označením šarže: 25L193 a dátumom minimálnej trvanlivosti do 29.12.2028, ďalšie údaje: zmes medov z krajín EÚ a z krajín mimo EÚ, registračná značka SK 297 ES;
- Kvetový med, zlatý úľ s označením šarže: ZU25L181 a dátumom minimálnej trvanlivosti do 12.12.2028, ďalšie údaje: zmes medov z krajín EÚ a z krajín mimo EÚ, registračná značka SK 297 ES.
"Analýza v akreditovanom laboratóriu SZPI potvrdila vo vzorkách prítomnosť tzv. amyláz cudzích pre med. Túto metódu preukazovania falšovania pri medoch zaviedla SZPI v roku 2025 ako prvá krajina v EÚ a umožňuje odhaliť prítomnosť cudzích enzýmov, ktoré nie sú medu vlastné a zistiť, či sú v mede prítomné enzýmy vyprodukované včelami," vysvetľuje tlačový hovorca SZPI Pavel Kopřiva.
SZPI avizovala, že začne s kontrolovanou osobou správne konanie o uložení pokuty a zároveň vloží notifikáciu do európskeho systému pre boj s falšovanými potravinami AAC, aby mohlo dôjsť k došetreniu v krajine pôvodu potravín.
Reakcia spoločnosti MEDAS
O stanovisko k zverejným odhalenia SZPI sme požiadali aj samotnú spoločnosť MEDAS. Pre Topky.sk sa vyjadril riaditeľ spoločnosti Pavel Blaščák. "Naša spoločnosť vykonáva rozbory medu v špecializovaných nemeckých laboratóriách. Med kontrolujeme na desiatky parametrov a jeden z nich je aj prítomnosť cudzej amylázy. Výsledky nemeckých laboratórií preukázali, že uvedené výrobky cudziu amylázu neobsahujú. Rovnako tieto výrobky neobsahujú žiadne iné pridané látky a obe šarže boli v analyzovaných parametroch vyhodnotené ako pravý včelí med, ktorý spĺňa všetky legislatívne požiadavky na kvalitu," zdôrazňuje.
"Keďže máme vedomosť o existencii zapečatených kontravzoriek, tieto budú odoslané na laboratórne vyšetrenie do akreditovaného nezávislého laboratória a výsledky budú pre obe strany záväzné," pokračuje Blaščák a dodáva, že spoločnosť vykonáva laboratórne analýzy pre všetky suroviny a všetky šarže hotových výrobkov. Deklaruje, že výrobky umiestňuje na trh až po tom, ako je laboratórne potvrdené, že vo všetkých parametroch spĺňajú platnú legislatívu.
"Rovnako tomu bolo aj pri spomínaných šarziach a na základe laboratórnych výsledkov, ktoré máme, s českým kontrolným orgánom nesúhlasíme a budeme sa brániť," uvádza riaditeľ spoločnosti MEDAS. Dopĺňa, že uvedené šarže boli vyrobené len pre český trh a na Slovensku sa nepredávali.