Prekričal motorovú pílu aj lietadlo: Toto je najhlasnejší muž planéty!

CANBERRA - Joseph McGrail-Bateup, austrálsky profesionálny čistič klimatizácií a čestný obecný vyvolávač, sa stal najhlasnejšou osobou na svete. Rozhodli o tom zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov, ktorí osemdesiatpäťročnému obyvateľovi Canberry namerali krik o sile 122, 4 decibelu, informovala dnes agentúra AP.
Tým prekonal doterajší rekord 121,7 decibelu, ktorého držiteľkou bola od roku 1994 učiteľka Annalisa Flanaganová zo Severného Írska. Do záznamov sa dostala vďaka tomu, že zajala jediné slovo: "Ticho! " Výkony oboch rekordérov sa pohybujú na podobnej škále, ako motorová píla, štartujúce lietadlo alebo húkanie sanitky z bezprostrednej blízkosti.
Nijako netrénoval
Na pokus o prekonanie rekordu McGrail-Bateup nijako netrénoval. "Toto sa trénovať nedá. Musíte si jednoducho šetriť sily na správny deň," povedal dnes agentúre AP. "Aj tak som na to slovo 'teraz' potreboval sedem pokusov a ďalších pár dní som mal úplne zachrípnuté hlasivky. Ale je to zábava,"dodal. McGrail-Bateup hovorí, že sa radšej považuje za najhlasnejšieho muža na svete a nie za najhlasnejšiu osobu, pretože potom si bude môcť Annalisa Flanaganová svoj rekord ponechať.
Ide o čestnú funkciu
Do sveta hlasného kriku oficiálne vstúpil v roku 2017, keď bol menovaný oficiálnym obecným vyvolávačom v austrálskom hlavnom meste Canberre. Ide o čestnú funkciu na čiastočný úväzok, ktorú zriadila miestna vláda. Jeho "vyvolávačské" meno je Lord Joseph a ako taký vyhlasuje oznámenie na komunitných podujatiach, školských slávnostiach a autosalónoch.
S touto funkciou získal členstvo v Starobylom a ctihodnom cechu austrálskych obecných vyvolávačov, čo je profesijná organizácia, ktorá sa venuje zachovaniu historických a ceremoniálnych úloh svojich členov - a zároveň pre nich organizuje súťaže. V roku 2024 vyhral McGrail-Bateup súťaž cechu o najhlasnejší výkrik: "Oyez, oyez, oyez! "(počúvajte, počúvajte, počúvajte!) s hrúbkou 98 decibelov. Ide o tradičnú výzvu na ticho a pozornosť predtým, ako austrálsky mestský vyvolávač prednesie vyhlásenie.