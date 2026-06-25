Horúčavy útočia! Deti a seniori sú najohrozenejší, odborníci radia: TOTO im môže pomôcť

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne dva až tri litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné vodu ponúkať. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Základom pitného režimu je čistá pitná voda. Sladené nápoje treba obmedzovať pre nadbytok cukru a kofeínu. Ideálna je preto obyčajná voda doplnená o minerálne vody. (...) V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a navyše podporia vylučovanie vody z organizmu. Pite skôr vlažné nápoje, nie ľadové,“ odporučili.

Piť by sa malo v menších dávkach

Piť by sa malo v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. „Malým deťom, ktoré majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, je potrebné často ponúkať vhodné tekutiny. Pre deti je na uhasenie smädu najlepšia čistá pitná voda, môžete ju striedať s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi,“ uviedla vedúca odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR Romana Kseňáková.

Pre deti sú nevhodné silne mineralizované vody

Pre deti sú nevhodné silne mineralizované vody sýtené oxidom uhličitým, všetky sladené nápoje, ako sú napríklad kolové nápoje, nápoje s umelými sladidlami či energetické nápoje s obsahom chinínu. „Ovocné šťavy predstavujú dôležitý zdroj vitamínov a minerálnych látok, pre vysoký obsah cukru ich však odporúčame podávať zriedené, napríklad v pomere 1:1 s vodou a len ako doplnok pitného režimu,“ doplnil úrad.

Množstvo tekutín, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U dojčiat počas obdobia výhradnej mliečnej výživy (približne do šiesteho mesiaca života) nie je potrebné podávať ďalšie tekutiny. Batoľatá a deti predškolského veku by mali v rámci zdravého pitného režimu prijať približne 1,5 litra tekutín denne. U detí mladšieho školského veku (šesť až 11 rokov) sa odporúčaný denný príjem tekutín pohybuje približne od 1,8 do dvoch litrov denne. „Stále však platí, že množstvo tekutín treba prispôsobiť teplote vonkajšieho prostredia a fyzickej aktivite,“ dodal ÚVZ.

Horúčavy útočia! Deti a
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Smäd často necítia ani seniori

Smäd často necítia ani seniori. Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová poukázala na to, že dodržiavanie pitného režimu je však pre nich mimoriadne dôležité. „Ich organizmus obsahuje menej tekutín, orgány pracujú pomalšie a nedokážu vylučovať tekutiny spoločne s látkami z metabolizmu,“ Zároveň upozornila, že starší ľudia veľmi často trpia vysokým krvným tlakom. Apelovala preto na obozretnosť pri výbere minerálnych vôd. „Zvýšená koncentrácia sodíka vo vode by mohla ich zdravotný stav zhoršiť,“ dodala. Odporučila čistú pitnú vodu. Pre pomerne vysoký obsah jednoduchých cukrov je podľa nej pre seniorov nevhodné pitie ovocných nápojov.

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