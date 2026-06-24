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PRELOMOVÁ operácia mozgu: Lekári zničili nádor pomocou lasera a tepla

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

OSTRAVA - Lekári Fakultnej nemocnice Ostrava úspešne vykonali u dvoch pacientok laserovú termoabláciu nádoru mozgu. Podľa hovorkyne nemocnice Petry Petlachovej ide o prvé zdravotnícke zariadenie v Česku, ktoré túto metódu použilo pri operácii mozgu. Zákrok je však vhodný len pre veľmi úzku skupinu pacientov, u ktorých nie je možné vykonať štandardnú operáciu.

Pri využití tejto metódy musia spolupracovať neurochirurg, anestéziológ a rádiológ.

„Začíname na operačnej sále, kde pacientovi v celkovej anestézii cez otvor s veľkosťou niekoľkých milimetrov zavedieme do nádorového ložiska laser. Následne pacienta premiestnime na pracovisko magnetickej rezonancie, kde pod dohľadom rádiológa prebieha ničenie nádorových buniek teplom z laserového vlákna,“ opísal postup zákroku zástupca prednostu Neurochirurgickej kliniky Štefan Reguli.

Metóda je určená len pre vybraných pacientov

Podľa Reguliho je zákrok vhodný len pre pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť operáciu, alebo je nádor umiestnený na takom rizikovom mieste, že bežný chirurgický zákrok neprichádza do úvahy.

Prednosta Neurochirurgickej kliniky Radim Lipina uviedol, že takýto spôsob ničenia nádorových buniek dosiaľ nevykonávala žiadna nemocnica v Českej republike.

Nová metóda dopĺňa existujúce možnosti liečby

„Nie je to liečba, ktorá by mala nahradiť niektorú z existujúcich možností. Ide o liečbu, ktorá doplní a rozšíri portfólio našich výkonov. Stali sme sa tak prvým pracoviskom v republike, ktoré vykonáva všetky dostupné operačné zákroky v oblasti mozgu,“ povedal Lipina.

Obe pacientky, ktoré zákrok doteraz podstúpili, sú podľa nemocnice v stabilizovanom zdravotnom stave.

Skúsenosti získavali v Poľsku aj Británii

Neurochirurgovia sa s touto metódou oboznamovali vo varšavskom Centre Zdrowia Dziecka, ktoré je najväčšou špecializovanou detskou nemocnicou v Poľsku.

Neskôr absolvovali aj stáž v londýnskej nemocnici King’s College Hospital, kde túto metódu využívajú pri liečbe ťažkých foriem epilepsie u dospelých.

Viac o téme: OstravaLekáriMozogOperáciaNádorZákrok
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