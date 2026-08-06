Trojročná Briella sa chcela len pohrať: O niekoľko minút bojovala o život

BOYNTON BEACH – Na prvý pohľad išlo o obyčajnú detskú hračku. Trojročná Briella sa hrala v dome opatrovateľky so svojím súrodencom, keď sa rozhodla vytiahnuť hračky, ktoré jej zapadli do detskej kuchynky. O niekoľko okamihov zostala zakliesnená. Napriek zúfalému úsiliu záchranárov dievčatko o štyri dni neskôr zomrelo.
Hračky jej spadli do kuchynky
Tragédia sa odohrala 23. júla v meste Boynton Beach na Floride. Podľa polície v Boynton Beach, o ktorej informovali magazín People aj televízia CBS12, boli Briella a jej súrodenec v dome opatrovateľky. V istom momente opatrovateľka odišla z domu a deti zostali pod dohľadom jej manžela. Ten bol na poschodí, zatiaľ čo deti sa hrali na prízemí. Pravidelne ich kontroloval a nosil im občerstvenie.
Podľa výpovede súrodenca spadlo niekoľko hračiek dovnútra detskej kuchynky. Briella sa ich pokúsila vytiahnuť, no pri tom uviazla hlavou v otvore hračky. Keď ju manžel opatrovateľky pri jednej z kontrol našiel, bola už v bezvedomí. Okamžite ju vyslobodil a začal s oživovaním až do príchodu záchranárov.
Lekári o jej život bojovali štyri dni
Privolaní policajti aj hasiči pokračovali v resuscitácii a dievčatko previezli do nemocnice v kritickom stave.
Lekári o jej život bojovali ešte štyri dni, no 27. júla svojim zraneniam podľahla. Súdny lekár okresu Palm Beach určil ako pravdepodobnú príčinu smrti polohové udusenie, ku ktorému môže dôjsť, keď poloha tela alebo zakliesnenie znemožní normálne dýchanie. Smrť označil za nehodu.
Vyšetrovanie pokračuje
Prípad stále vyšetruje polícia v Boynton Beach. Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, ako dlho bolo dievčatko zakliesnené, ani o aký model detskej kuchynky išlo. Hovorkyňa polície Chelsea Sanabiaová pre CBS12 uviedla len to, že išlo o staršiu drevenú hračku, ktorú rodina pred rokmi kúpila cez Facebook Marketplace. Zatiaľ neexistujú dôkazy, že by išlo o výrobok, na ktorý bolo v minulosti vydané bezpečnostné upozornenie. Doposiaľ nebol nikto obvinený a vyšetrovanie pokračuje.
Rodina: Bola svetlom nášho života
Rodina si na Briellu spomína ako na dievčatko, ktoré rozdávalo radosť každému vo svojom okolí. „Bola svetlom v životoch mnohých ľudí. Mala dobré srdce, nádhernú dušu a úsmev, ktorý rozžiaril každú miestnosť. Dotkla sa nespočetného množstva ľudí svojou láskou, smiechom a dobrotou,“ napísali jej blízki vo verejnej zbierke na pomoc rodine, ktorú citovali People aj New York Post.
Odborníci pripomínajú bezpečnosť
Tragédia znovu otvorila diskusiu o bezpečnosti veľkých detských hračiek. CBS12 pripomína, že americká Komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (CPSC) vlani stiahla z trhu takmer 192-tisíc drevených detských kuchyniek KidKraft Farm to Table po tom, čo sa na zadnej strane výrobku nachádzal háčik predstavujúci riziko uškrtenia. Vtedy prišiel o život 23-mesačný chlapec v Oregone. Polícia však zdôraznila, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by floridský prípad súvisel práve s týmto modelom.