NBS upozorňuje na problémovú spoločnosť: Nemá oprávnenie, klienti sa vystavujú veľkému riziku

BRATISLAVA - Na scéne je ďalší podvod. Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Vincitore group s. r. o. v sektore kryptoaktív.
"Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje verejnosť na aktivity spoločnosti Vincitore group s. r. o., IČO: 55 805 906 v súvislosti s ktorými sú podľa dostupných informácií ponúkané služby kryptoaktív bez príslušného oprávnenia. S aktivitami spoločnosti je spojené najmä webové sídlo https://www.vincitore.group," informujú.
Na uvedenom webovom sídle sa podľa ich slov spoločnosť prezentuje ako kryptozmenáreň a ponúka nákup a predaj kryptoaktív, a to aj prostredníctvom svojich ponúk na P2P platformách. Vincitore group vo svojich obchodných podmienkach zároveň uvádza, že pôsobí na základe aktívneho a platného oprávnenia na činnosť v oblasti kryptoaktív.
Pripomenuli, že od 1. júla 2026 sa nariadenie MiCA uplatňuje naplno vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Služby kryptoaktív môžu poskytovať len licencované subjekty alebo finančné inštitúcie, ktoré túto činnosť notifikovali. Vincitore group nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky.
NBS odporúča verejnosti, aby si pred využitím akýchkoľvek služieb kryptoaktív dôsledne overila, s akým subjektom vstupuje do zmluvného vzťahu, aké sú podmienky služby a aké riziká sú s ňou spojené.
"Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku. NBS dlhodobo upozorňuje klientov finančného trhu, aby si preverili oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú, v registri dostupnom na internetovej stránke NBS," dodali.