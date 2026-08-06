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Zuzana Fialová to už nevydržala a drsne udrela: Sarkastická NÁLOŽ pre konšpirátorov a popieračov!

Zuzana Fialová Zobraziť galériu (21)
Zuzana Fialová (Zdroj: Febiofest)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA – Čo na srdci, to na jazyku! Takto by sa pár slovami dala opísať herečka Zuzana Fialová. Tá si totiž rozhodne servítku pred ústa nedáva, a keď sa jej niečo nepáči, tak to povie naplno. Tentokrát sa obula do všetkých konšpiračných teórií. A servírovala to s poriadnou dávkou irónie!

Letné horúčavy a rekordné teploty vyhrotili atmosféru nielen na teplomeroch, ale aj na sociálnych sieťach. Keď meteorológovia namerali v Bratislave historický rekord 40,6 °C, umelkyňa už viac neudržala svoje pocity na uzde. Na svoj Instagram zavesila snímku článku o rekordných horúčavách, ku ktorej pridala poriadne ostrý komentár.

Fialová v jednom jedinom texte natlačila snáď všetky najznámejšie konšpiračné hlášky. „Klimatická kríza je len progresívne karamelové latéčko, šach mat slniečkári, covid je hoax a to máte z toho chemtrails A 5g a veterné elektrárne nás zabijú...“ spustila bez servítky známa brunetka.

Tým však zďaleka nekončila a rypla si aj do geopolitiky a proruských naratívov: „...a toto všetko vieme z Ruska, lebo je múdre a vyspelé a nie preto, že hybridná vojna a ropa.“ Herečka si však bola vedomá toho, akú lavínu komentárov takýto ostrý výpad môže spustiť. V závere tak celý svoj výlev odľahčila. „Som sa statočne opustila,“ dodala na záver so smejúcim sa emotikonom.

Zuzana Fialová si kopla do konšpirátorov.
Zobraziť galériu (21)
Zuzana Fialová si kopla do konšpirátorov.  (Zdroj: Instagram)


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