Zuzana Fialová to už nevydržala a drsne udrela: Sarkastická NÁLOŽ pre konšpirátorov a popieračov!

BRATISLAVA – Čo na srdci, to na jazyku! Takto by sa pár slovami dala opísať herečka Zuzana Fialová. Tá si totiž rozhodne servítku pred ústa nedáva, a keď sa jej niečo nepáči, tak to povie naplno. Tentokrát sa obula do všetkých konšpiračných teórií. A servírovala to s poriadnou dávkou irónie!
Letné horúčavy a rekordné teploty vyhrotili atmosféru nielen na teplomeroch, ale aj na sociálnych sieťach. Keď meteorológovia namerali v Bratislave historický rekord 40,6 °C, umelkyňa už viac neudržala svoje pocity na uzde. Na svoj Instagram zavesila snímku článku o rekordných horúčavách, ku ktorej pridala poriadne ostrý komentár.
Fialová v jednom jedinom texte natlačila snáď všetky najznámejšie konšpiračné hlášky. „Klimatická kríza je len progresívne karamelové latéčko, šach mat slniečkári, covid je hoax a to máte z toho chemtrails A 5g a veterné elektrárne nás zabijú...“ spustila bez servítky známa brunetka.
Tým však zďaleka nekončila a rypla si aj do geopolitiky a proruských naratívov: „...a toto všetko vieme z Ruska, lebo je múdre a vyspelé a nie preto, že hybridná vojna a ropa.“ Herečka si však bola vedomá toho, akú lavínu komentárov takýto ostrý výpad môže spustiť. V závere tak celý svoj výlev odľahčila. „Som sa statočne opustila,“ dodala na záver so smejúcim sa emotikonom.
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