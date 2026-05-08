Legendárna speváčka po vážnej operácii: Stav sa jej náhle zhoršil... Skončila v kóme!

PORTUGALSKO - Legendárna speváčka Bonnie Tyler je po urgentnej operácii. Jej stav sa ale náhle zhoršil a podľa miestnych médií ju lekári uviedli do kómy.

Fanúšikov Bonnie Tyler znepokojili správy z Portugalska, kde sa legendárna speváčka po náhlej operácii čriev nachádza v umelo navodenej kóme. Podľa portugalských médií sa jej zdravotný stav vo štvrtok výrazne zhoršil a lekári ju museli presunúť na jednotku intenzívnej starostlivosti. 74-ročnú interpretku hitu Total Eclipse Of The Heart previezli koncom apríla do nemocnice vo Fare po komplikáciách spôsobených perforovaným črevom.

Operácia mala podľa prvotných informácií dopadnúť úspešne. Situácia sa však mala v priebehu niekoľkých hodín dramaticky zhoršiť. Portugalský denník Correio da Manha uviedol, že speváčka je momentálne v bezvedomí a dýcha pomocou ventilátora. Lekári zároveň vraj nedokážu odhadnúť, ako sa bude jej zdravotný stav ďalej vyvíjať.

Hovorca speváčky krátko po operácii informoval: „S veľkou ľútosťou oznamujeme, že Bonnie bola prijatá do nemocnice vo Fare v Portugalsku, na urgentnú operáciu čriev. Operácia prebehla úspešne a teraz sa zotavuje. Vieme, že jej rodina, priatelia aj fanúšikovia budú touto správou znepokojení a budú jej priať úplné a rýchle uzdravenie.“ Bonnie Tyler patrí medzi najvýraznejšie hudobné hviezdy 80. rokov.

Celosvetový úspech jej priniesol predovšetkým spomínaný hit Total Eclipse Of The Heart z roku 1983. Aj vo vyššom veku zostávala aktívna a ešte nedávno plánovala ďalšie koncerty po Európe. Začiatkom roka sama tvrdila, že sa cíti vo výbornej forme a s hudbou skončiť neplánuje. Speváčka dlhodobo žije medzi Veľkou Britániou a Portugalskom, kde vlastní viacero nehnuteľností spolu so svojím manželom Robertom Sullivanom. Ešte v marci pritom tvrdila, že jej jediným väčším zdravotným problémom sú bolesti kolien.

