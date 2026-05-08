Legendárna speváčka po vážnej operácii: Stav sa jej náhle zhoršil... Skončila v kóme!

PORTUGALSKO - Legendárna speváčka Bonnie Tyler je po urgentnej operácii. Jej stav sa ale náhle zhoršil a podľa miestnych médií ju lekári uviedli do kómy.
Fanúšikov Bonnie Tyler znepokojili správy z Portugalska, kde sa legendárna speváčka po náhlej operácii čriev nachádza v umelo navodenej kóme. Podľa portugalských médií sa jej zdravotný stav vo štvrtok výrazne zhoršil a lekári ju museli presunúť na jednotku intenzívnej starostlivosti. 74-ročnú interpretku hitu Total Eclipse Of The Heart previezli koncom apríla do nemocnice vo Fare po komplikáciách spôsobených perforovaným črevom.
Náhly kolaps legendárnej speváčky: Okamžitý prevoz do nemocnice a... Podstúpila akútnu operáciu!
Operácia mala podľa prvotných informácií dopadnúť úspešne. Situácia sa však mala v priebehu niekoľkých hodín dramaticky zhoršiť. Portugalský denník Correio da Manha uviedol, že speváčka je momentálne v bezvedomí a dýcha pomocou ventilátora. Lekári zároveň vraj nedokážu odhadnúť, ako sa bude jej zdravotný stav ďalej vyvíjať.
Hovorca speváčky krátko po operácii informoval: „S veľkou ľútosťou oznamujeme, že Bonnie bola prijatá do nemocnice vo Fare v Portugalsku, na urgentnú operáciu čriev. Operácia prebehla úspešne a teraz sa zotavuje. Vieme, že jej rodina, priatelia aj fanúšikovia budú touto správou znepokojení a budú jej priať úplné a rýchle uzdravenie.“ Bonnie Tyler patrí medzi najvýraznejšie hudobné hviezdy 80. rokov.
Celosvetový úspech jej priniesol predovšetkým spomínaný hit Total Eclipse Of The Heart z roku 1983. Aj vo vyššom veku zostávala aktívna a ešte nedávno plánovala ďalšie koncerty po Európe. Začiatkom roka sama tvrdila, že sa cíti vo výbornej forme a s hudbou skončiť neplánuje. Speváčka dlhodobo žije medzi Veľkou Britániou a Portugalskom, kde vlastní viacero nehnuteľností spolu so svojím manželom Robertom Sullivanom. Ešte v marci pritom tvrdila, že jej jediným väčším zdravotným problémom sú bolesti kolien.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%