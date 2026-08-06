Telefonát, ktorý môže pripraviť rodinu o peniaze: AI skopíruje hlas vašich blízkych, odborníci radia jednoduchý trik

BRATISLAVA - Zločinci v digitálnom priestore neustále zdokonaľujú svoje metódy a na oklamanie obetí čoraz častejšie využívajú pokročilé technológie umelej inteligencie. Bleskový rozvoj generovania hlasu im umožňuje vytvoriť takmer dokonalú imitáciu príbuzného v núdzi, čo u obetí vyvoláva okamžitú paniku a stratu racionálneho úsudku. Existuje však jednoduchá a bezplatná preventívna metóda, ktorá dokáže rodinu pred takýmto emocionálnym a finančným vydieraním účinne ochrániť.
Podvody využívajúce technológiu deepfake už nie sú len teoretickou hrozbou, ale reálnym problémom, s ktorým sa stretávajú obete po celom svete. Zločinci zvyčajne volajú v nečakaných chvíľach – v noci alebo počas pracovného dňa – a predstierajú, že blízky človek mal nehodu, bol zadržaný alebo sa ocitol v nebezpečenstve života. Využitie verne napodobneného hlasu v kombinácii s vyhrotenou situáciou spôsobuje, že aj obozretní ľudia podľahnú tlaku a konajú neuvážene.
Finančné straty spôsobené kybernetickými podvodmi s využitím AI dosahujú globálne miliardové sumy a ich počet neustále rastie. Útočníci nesmerujú svoje aktivity len na jednotlivcov a rodiny, ale rovnako útočia aj na firmy, kde imitujú hlasy vedenia a požadujú neštandardné operácie či prístupové údaje.
Rodinné heslo ako bezpečnostný príspevok
Bezpečnostní experti poukazujú na to, že hoci útočníci dokážu získať vzorku hlasu z verejne dostupných videí či sociálnych sietí, nedokážu zistiť súkromné informácie rodiny. Najefektívnejším obranným mechanizmom je preto zavedenie takzvaného rodinného hesla alebo hesla pre krízové situácie. Informuje o tom BBC.
Ide o dohodnuté slovo, frázu alebo interný vtip, ktorý poznajú len najbližší členovia rodiny. Ak niekto zavolá z neznámeho čísla s tvrdením, že je v núdzi a potrebuje okamžitú finančnú pomoc alebo prevoz peňazí, príjemca hovoru si jeho identitu overí práve vyžiadaním tohto hesla. Pokiaľ volajúci heslo nevie, ide o podvod.
Panika dokáže zablokovať racionálne myslenie
Experti a obete upozorňujú, že samotná existencia hesla nemusí stačiť, ak človek podľahne nečakanému stresu. V momente, keď v telefóne počuť plač alebo výkriky blízkej osoby, mozog reaguje panikou a na vopred dohody ľahko zabudne. Okrem dohody na hesle je preto kľúčová aj mentálna príprava a postup pri podozrivom hovore.
Medzi hlavné varovné signály podvodu patria:
- Časový tlak: Útočníci vyžadujú okamžité konanie bez možnosti premýšľania.
- Anonymné spôsoby platby: Požiadavka na hotovosť, darčekové karty alebo kryptomeny.
- Izolácia obete: Snaha zabrániť príjemcovi hovoru kontaktovať iných rodinných príslušníkov alebo políciu.
Na zachovanie chladnej hlavy odborníci odporúčajú systém pravidelného pripomínania. Stačí si nastaviť periodickú pripomienku v telefóne, napríklad raz za tri mesiace, a s rodinou si dôležité heslo krátko overiť.
Základný postup pri podozrivom krízovom hovore by mal vždy zahŕňať tri kroky: zachovať pokoj, vyžiadať si rodinné heslo a pred akýmkoľvek prevodom peňazí kontaktovať daného človeka priamo na jeho reálne telefónne číslo alebo sa poradiť s iným dôveryhodným členom rodiny.