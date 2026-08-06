Nela Pocisková roky mlčala, teraz TO konečne verejne priznala: Filip Tůma ju požiadal o ruku!

BRATISLAVA - Herečka a speváčka Nela Pocisková otvorene prehovorila o svojom vzťahu s Filipom Tůmom. V podcaste Zuzany Skalíkovej priznala, že istý čas od seba dokonca boli. Najväčšie prekvapenie však prišlo pri otázke na zásnuby – prezradila, že prsteň dostala v tej najmenej vhodnej chvíli.
Nela Pocisková a Filip Tůma patria už roky medzi najstabilnejšie páry slovenského šoubiznisu. Spoznali sa počas účinkovania v seriáli Búrlivé víno, ikde ich zblížili spoločné a často intímne scény. Dnes spolu vychovávajú dve deti – syna Hektora a dcéru Lianu. Napriek dlhoročnému partnerstvu sa však pred oltár nikdy nepostavili, čo opakovane vyvoláva otázky, či sa svadby vôbec dočkajú.
V markizáckom podcaste teraz Nela prehovorila o ich vzťahu otvorenejšie než zvyčajne. Priznala, že ich partnerstvo si prešlo aj náročným obdobím. „Z mojej strany to prichádzalo veľmi postupne. Dokonca sme mali obdobie, keď sme boli od seba,“ povedala. Zlom podľa nej nastal až po tom, ako sa k sebe opäť vrátili. „Keď sme sa spolu vrátili dokopy, tak v tej chvíli som vedela, že to je on. A keď prídu deti, tak som dobre,“ dodala.
Najväčšie prekvapenie však prišlo pri otázke moderátorky na prsteň, ktorý si všimla na Nelinom prsteníku. Pocisková prvýkrát prezradila, za akých okolností ju Filip Tůma požiadal o ruku. „Poviem len v skratke. Nastokol mi prsteň na ruku v najväčšej hádke nášho života. Takže preto to nedopadlo dobre a odvtedy sme ticho ako voš pod chrastou,“ priznala. Dodala tiež, že podľa Filipa je teraz na ťahu ona. „On tvrdí, že teraz je čas, rad na mne. Že ja sa mám nejak vyjadriť,“ uviedla.
Hoci dvojica svoju budúcnosť nikdy verejne podrobne nerozoberala, takéto otvorené priznanie o nevydarených zásnubách zaznelo z Neliných úst vôbec po prvý raz. Či sa svadby napokon dočkajú, zostáva zatiaľ otázne.
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