Frustrovaný Trump mal zúriť pre prázdne sklady munície: Biely dom rázne reaguje na údajné nezhody vo velení

WASHINGTON - Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu poprela informácie denníka The Washington Post (WP) o nezhodách prezidenta Donalda Trumpa s ministrom obrany Peteom Hegsethom v prípade nedostatku munície vo vojne s Iránom. Informuje o tom agentúra EFE.
Trumpov kabinet minulý piatok zasadal v letnej rezidencii Camp David v štáte Maryland. Denník The Washington Post s odvolaním sa na prítomných predstaviteľov napísal, že šéf Bieleho domu bol na ňom frustrovaný, pretože ho nikto neinformoval o „extrémnom“ nedostatku munície vo vojne na Blízkom východe.
„Bola som v Camp Davide s prezidentom Trumpom a ministrom Hegsethom. Toto sa doslova nikdy nestalo a denníku Washington Post sme to opakovane hovorili. Túto nezmyselnú správu šíril do mnohých médií niekto, kto chcel zjavne z nejakého dôvodu znevažovať ministra. Nanešťastie pre nich, prezident ministra miluje a myslí si, že odvádza skvelú prácu,“ napísala Leavittová na sieti X.
Trump podľa WP Hegsethovi vyčítal problém s muníciou, o ktorom si myslel, že je už vyriešený. Práve nedostatok munície bol podľa jedného zo zdrojov denníka dôvodom, prečo Trump v uplynulých dňoch odvolal ďalšie útoky na Irán. Viaceré svetové médiá v posledných dňoch informovali, že Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Ide predovšetkým o rakety ATACMS a novšie PrSM (Precision Strike Missile).