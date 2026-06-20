Ľudia sú v šoku: Objavili sa fotky Putina z roku 1920! Cestovanie v čase existuje?

LONDÝN - Na sociálnych sieťach opäť ožila bizarná teória o ruskom prezidentovi Vladimir Putinovi. Dôvodom sú dve historické fotografie z rokov 1920 a 1941, na ktorých sa objavili muži nápadne pripomínajúci šéfa Kremľa. Niektorí ľudia zašli vo svojich úvahách až k cestovaniu v čase či nesmrteľnosti.
Nie je to prvýkrát, čo staré snímky vyvolali na internete vlnu špekulácií. Tentoraz sa pozornosť sústredila na dvojicu čiernobielych fotografií, ktoré podľa denníka Daily Star zachytávajú mužov s pozoruhodne podobnými črtami, aké má Vladimir Putin.
Na oboch záberoch možno vidieť osoby v uniforme. Ľudí zaujala najmä podobnosť v tvare nosa, úzkych perách a celkovom výraze tváre.
Niektorí používatelia sociálnych sietí dokonca tvrdia, že pri prvom pohľade mali pocit, akoby sledovali upravené fotografie mladšieho Putina.
Fotografie pochádzajú z rokov 1920 a 1941
Jedna zo snímok mala vzniknúť v roku 1920, teda krátko po skončení prvej svetovej vojny. Druhá pochádza z roku 1941 a údajne zachytáva sovietskeho vojaka počas druhej svetovej vojny.
Hoci historici podobné teórie odmietajú, fotografie sa po prvý raz výraznejšie rozšírili už v roku 2015 a odvtedy sa pravidelne vracajú do internetových diskusií.
Práve nápadná podobnosť s dnešným ruským prezidentom sa stala živnou pôdou pre najrôznejšie konšpiračné vysvetlenia.
Teórie hovoria o nesmrteľnosti aj cestovaní v čase
Niektorí priaznivci alternatívnych teórií tvrdia, že fotografie by mohli byť dôkazom existencie technológie umožňujúcej cestovanie v čase.
Iní zašli ešte ďalej a začali šíriť predstavu, že Vladimir Putin je akási nesmrteľná bytosť žijúca na Zemi stovky alebo dokonca tisíce rokov.
Portál Disclose.tv citovaný Daily Star uviedol: „Na sociálnych sieťach kolujú fotografie z rokov 1920 a 1941, pri ktorých niektorí ľudia tvrdia, že zachytávajú Putina.“
Portál zároveň pripomenul aj ďalšiu internetovú teóriu. „Priaznivci tézy, že Putin je všemocný a nesmrteľný, začali šíriť príbeh, podľa ktorého je ich prezident mýtickým tvorom žijúcim na našej planéte stovky, ak nie tisíce rokov.“
Podobnosť ľudí naprieč generáciami nie je nič výnimočné
Odborníci upozorňujú, že podobné náhody nie sú ničím neobvyklým. História pozná množstvo prípadov, keď sa na starých fotografiách objavili ľudia nápadne pripomínajúci súčasné známe osobnosti.
Napriek tomu sa fotografie pravidelne vracajú do centra pozornosti, najmä pre výnimočné postavenie Vladimira Putina v ruskej politike.
Pri moci je už viac než štvrťstoročie
Vladimir Putin stojí na čele Ruska alebo zohráva rozhodujúcu úlohu v jeho vedení od roku 1999. Práve dĺžka jeho pôsobenia vo vrcholnej politike prispieva k tomu, že sa okolo jeho osoby vytvárajú rôzne legendy a mýty.
Ešte pred vstupom do Kremľa pôsobil vo vedení Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorá vznikla ako nástupca sovietskej KGB.
Počas svojho pôsobenia sa spájal s viacerými vojenskými konfliktmi a krízami. Rusko počas jeho vlády viedlo vojenské operácie v Čečensku, zasiahlo v Gruzínsku, anektovalo Krym a podporovalo režim sýrskeho prezidenta Bašára al-Assada.
Britské úrady zároveň v minulosti obvinili ruských agentov z podielu na otrave nervovoparalytickou látkou novičok v anglickom Salisbury v roku 2018.
Napriek všetkým internetovým špekuláciám však neexistuje žiadny dôkaz, že by historické fotografie zachytávali Vladimira Putina. Väčšina pozorovateľov ich považuje len za zaujímavú náhodu, ktorá opäť rozprúdila fantáziu používateľov sociálnych sietí.