Prichádza NAJDLHŠÍ deň roka: Letný slnovrat sprevádzajú tajomné tradície aj magické rituály

BRATISLAVA/LONDÝN/ŠTOKHOLM – Letný slnovrat, ktorý tento rok nastane v nedeľu 21. júna o 10:24 SELČ, je astronomický vrchol roka. Severná pologuľa Zeme je v tomto období najviac naklonená smerom k Slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe.
Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku. V Bratislave bude Slnko nad obzorom približne 16 hodín a 4 minúty. Čím ďalej na sever, tým je deň dlhší. Za polárnym kruhom tak nastáva polárny deň, zatiaľ čo v severských metropolách ľudia zažívajú známe „biele noci“, keď sa vôbec nezotmie. Najvyššie teploty však prichádzajú až o niekoľko týždňov neskôr, čo je spôsobené tepelnou zotrvačnosťou oceánov a atmosféry.
Kelti zapaľovali ohne na kopcoch
Tento astronomický jav ľudstvo fascinuje už tisícročia. Od megalitických stavieb až po ľudové zvyky bol letný slnovrat vnímaný ako symbol svetla, plodnosti a obnovy prírody. Medzi najznámejšie príklady patrí prehistorický monument Stonehenge v Anglicku. Jeho kamenné štruktúry sú presne zarovnané s východom Slnka počas letného slnovratu, čo svedčí o pokročilých astronomických znalostiach staviteľov pred viac ako 5000 rokmi.
Pre Keltov bol letný slnovrat, známy ako Litha, oslavou sily Slnka a vrcholu leta. Zapaľovali ohne na kopcoch, ktoré mali očistiť krajinu, chrániť pred zlými silami a zabezpečiť úrodnú žatvu.
Slovania spájali slnovrat s oslavami Kupala, severské národy slávia Midsommar
Podobné rituály mali aj starí Slovania. Slnovrat spájali s oslavami Kupala – boha plodnosti a letného Slnka. Súčasťou slávností boli rituály s ohňom a vodou, hľadanie magického kvetu papradia, ktorý mal priniesť šťastie, či púšťanie vencov po vode, ktoré malo mladým dievčatám predpovedať budúcnosť.
S príchodom kresťanstva sa mnohé pohanské zvyky postupne premenili na oslavy Svätojánskej noci, ktorá pripadá na predvečer sviatku svätého Jána Krstiteľa (23. – 24. júna). V ľudovej tradícii na Slovensku a v strednej Európe sa s touto nocou spájali rituály s magickými bylinami, ktoré mali mať v tomto období najväčšiu silu. Ľudia verili, že im prinesú ochranu zdravia, šťastie v láske aj bohatú úrodu. Vatry sa zapaľovali aj naďalej – skákanie cez oheň malo priniesť očistu a šťastie.
Severské národy, najmä Švédi, dodnes slávia Midsommar (Stred leta) ako jeden z najvýznamnejších sviatkov roka. Je plný tanca, spevu, kvetinových vencov a radosti z najdlhšieho dňa. Pre staroveké civilizácie mal letný slnovrat okrem náboženského aj dôležitý praktický význam. Bol kľúčovým orientačným bodom pre poľnohospodárstvo, pretože signalizoval najlepší čas siatia aj zberu úrody. Starí Egypťania vďaka pozorovaniu Slnka dokázali predpovedať záplavy Nílu, ktoré boli pre ich existenciu životne dôležité. Mayovia a Aztékovia stavali svoje chrámy tak, aby presne kopírovali pohyb Slnka počas slnovratu.
Atmosféru si zachováva aj v súčasnosti
Symbolicky predstavuje letný slnovrat víťazstvo svetla nad tmou a vrchol životnej sily prírody. Je to obdobie hojnosti, keď ľudia tradične vykonávali rituály zamerané na prosperitu, rast a úrodu. Svoju fascinujúcu atmosféru si letný slnovrat zachováva aj v 21. storočí, hoci jeho vnímanie sa mení. Moderné oslavy často spájajú staré tradície s novými formami. Tisíce ľudí sa každoročne schádzajú na festivaloch pri Stonehenge alebo v Glastonbury, zatiaľ čo hvezdárne a observatóriá organizujú verejné pozorovania, aby priblížili vedecký rozmer tohto javu.
V súčasnosti nadobúda letný slnovrat nový význam aj v kontexte klimatických zmien. Sledovanie dĺžky vegetačného obdobia a čoraz častejších vĺn horúčav nám pripomína, ako úzko je ľudský život spätý s prírodnými cyklami a aké dôležité je chrániť krehkú rovnováhu planéty. Letný slnovrat zostáva aj v 21. storočí viac než len astronomický jav. Je to pripomienka hlbokého spojenia ľudstva s prírodou a cyklami Slnka a Zeme, ktoré formovali civilizáciu po tisícročia. Ponúka čas na oslavu svetla, života a hojnosti, ale aj na zamyslenie sa nad zodpovednosťou chrániť krehkú rovnováhu planéty.