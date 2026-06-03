DESIVÁ VRAŽDA len deň po svadbe: Manžel ŽAŠKRTIL vlastnú družku! Nezvládal príliš veľa sexu

PLZEŇ – V západnej časti českej republiky sa rieši prípad vraždy, kde bolo spúšťačom niečo veľmi neobvyklé. Smrť manželky nastala len deň po svadbe, pričom vrahom bol samotný manžel. Pred súdom prišiel so šokujúcim svedectvom. Skutočne mal vraždiť kvôli sexu, akurát v úplne inej rovine, ako sa zdá na prvý pohľad.
Minulý rok v marci došlo v Plzni k vražde, ktorá otriasla dvomi rodinami. K brutálnemu činu prišlo len deň po svadbe. Istý Bohumil Š. zavraždil svoju manželku z dôvodu, ktorému sa ani nechce veriť. Vo väzbe je už viac ako rok. Obžalovaný vraždil z dôvodu, že jeho manželka chcela príliš často súložiť. Informuje o tom CNN Prima News.
Lieky mal zapiť tvrdým alkoholom
Ako uviedol pred súdom, v deň vraždy si vzal lieky a zapil ich tvrdým alkoholom. Následne celú fľašu dopil a mal aj niekoľko pív. Údajne malo dôjsť medzi novomanželmi k hádke, počas ktorej chcel manželke len zapchať ústa, aby nezobudila susedov.
"Vôbec netuším, prečo som ju vtedy chytil za krk. Ľahli sme si na zem a ja som v tej chvíli nevedel, že jej môžem ublížiť. Najprv som bol v tom, že len omdlela, alebo je v bezvedomí," hovorí Bohumil Š. s tým, že až následne si všimol krv, ktorá začala vytekať jeho manželke z ucha. Vtedy pochopil, že je zle.
Na miestu činu dorazili záchranári, ktorí už ale nemohli nič robiť. Prípad sa začal vyšetrovať, pričom súdna lekárka potvrdila, že obeť utrpela "zranenia zodpovedajúce násilnému činu".
O psychickej poruche manželky vedel od začiatku
Novomanžela odsúdili za vraždu. Ten na súde ozrejmil, že jeho budúca manželka sa mu už na prvom rande priznala, že trpí bipolárnou poruchou a schizofréniou. Navyše počas nemala pravidelne užívať predpísané lieky.
Podpísalo sa to na tom, že si mala údajne vymýšľať tehotenstvo a dokonca mala svojho partnera vydierať sexom. Pohlavný styk chcela najmenej osemkrát denne. Podľa manžela a odsúdeného Bohumila Š. sa to už nedalo vydržať.
Nepodmienečný trest
V pondelok dňa prvého júna prebehlo ďalšie súdne pojednávanie, kde prebehol výsluch expertov z odboru psychológie a psychiatrie. Bohumil Š. naďalej tvrdí, že manželku zabiť nechcel. Preto žiada, aby sa tento prípad vyšetroval ako neúmyselné usmrtenie. Súd ale nesúhlasil.
"Obžalovanému hrozí trest odňatia slobody v dĺžke 10 až 18 rokov. Priťažujúcou okolnosťou bolo, že trestný čin usmrtenia spáchal na blízkej osobe," uviedol Krajský súd v Plzni. Trest mohol byť ešte vyšší, ale poľahčujúcou okolnosťou bolo samotné priznanie zo spáchania trestného činu. Súd napokon rozhodol o 12 ročnom nepodmienečnom treste odňatia slobody. Verdikt ešte nie je právoplatný.