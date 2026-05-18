Obrovská tragédia počas osláv: Drony zmasakrovali svadobný sprievod! Na mieste zostali mŕtvi

BAMAKO - Pri dronových útokoch malijskej armády v nedeľu zahynulo najmenej desať civilistov. K útokom došlo v čase, keď sa chystali osláviť tradičnú hromadnú svadbu. Pozornosť dronov podľa miestnych predstaviteľov prilákal sprievod za sebou idúcich motoriek, informuje o tom agentúra AFP.
K úderom v oblasti San v strednej časti Mali došlo v čase bezpečnostnej krízy, ktorú vyvolal aprílové rozsiahle koordinované útoky tuarégskych separatistov a džihádistov napojených na teroristickú sieť al-Káida na pozície vládnucej junty. Obyvateľ miestnej komunity pre AFP povedal, že malijská armáda dronmi pripravila o život „desať našich detí“. „To, čo malo byť v dedine radostným momentom, sa zmenilo na nesmierny smútok,“ uviedol.
Údery potvrdil aj nemenovaný bezpečnostný zdroj, podľa ktorého boli namierené na kolónu motocyklov idúcich za sebou, čo podľa neho upútalo pozornosť dronov. Podobne miestny politik dosvedčil, že zahynulo najmenej desať civilistov práve v čase, keď sa mala konať svadba. Útoky povstalcov z Frontu za oslobodenie Azawádu (FLA) a Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM) z 25. a 26. apríla viedli k tomu, že dobyli kľúčové mesto Kidal a ďalšie oblasti na severe Mali. Odpálením bomby, ktorá bola nastražená v aute neďaleko Bamaka, zabili vplyvného ministra obrany Sadia Camaru. Odvtedy tiež uvalili na Bamako blokádu.
Od augusta 2020, keď armáda zosadila zvoleného prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu, zažilo Mali dva vojenské prevraty. Tento západoafrický štát od roku 2012 bojuje na severe a v centrálnej časti proti džihádistickému povstaniu skupín napojených na sieť al-Káida a skupinu Islamský štát. Boje sa z Mali rozšírili aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso, v ktorých taktiež došlo k prevratom.