Tretí rokovací deň v Národnej rade: Poslanci ho začali sériou štyroch návrhov Ministerstva financií

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR začala vo štvrtok ráno tretí rokovací deň 52. schôdze sériou štyroch návrhov Ministerstva financií (MF) SR. Cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) najprv uviedol v prvom čítaní, je zníženie administratívnej záťaže pri uplatňovaní tohto zákona.
Schvaľovanie všetkých úprav limitov verejných výdavkov vládou alebo ministerstvom financií spôsobuje nadmernú administratívnu záťaž dotknutých subjektov a kapitol. MF na jej zníženie preto navrhlo, aby pri vybraných úpravách čiastkových výdavkových limitov bez vplyvu na celkový limit verejných výdavkov nebol potrebný súhlas vlády alebo ministerstva, ale aby boli vykonávané v informačnom systéme MF.
archívne video
V balíku bodov MF nasledujú návrh novely zákona o dohľade nad finančným trhom, výročná správa o pokroku SR 2026 a návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2025. Poslanci majú vo štvrtok prvý raz hlasovať o bodoch, ktoré stihli prerokovať od začiatku tejto schôdze v utorok (26. 5.). Čaká ich hlasovanie napríklad o vládnom návrhu zákona o registri jednotiek pre poskytovanie služieb krátkodobého prenájmu ubytovania, ktorý pripravilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Mali by tiež definitívne rozhodnúť o poslaneckých koaličných návrhoch noviel zákona o rodine týkajúcich sa minimálneho výživného a vyhlásenia o manželstve, ako aj zákonov o verejnom obstarávaní, o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície či o sociálnom poistení v súvislosti s oslobodením z mikroodvodu. Vo štvrtok je na programe aj tradičná hodina otázok poslancov na členov vlády so začiatkom o 14.00