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SUPERMRAVCE sú už na Slovensku: Hlásia prvé mraveniská, hmyz je takmer nezničiteľný a útočí v KOLÓNIÁCH!

Supermravce sú tu. Zobraziť galériu (2)
Supermravce sú tu. (Zdroj: gettyimages.com)
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BRATISLAVA - Invázny druh supermravcov, ktorý v posledných rokoch spôsobuje problémy v viacerých európskych krajinách, sa už objavil aj na Slovensku. Na riziko spojené s druhom Tapinoma magnum upozorňujú aj v týchto dňoch, tieto mravce boli zaznamenané na západe a juhozápade Slovenska.

Takzvané „supermravce“ sú podľa portálu tnlive.sk, ktorý ich prítomnosť u nás potvrdil, známe tým, že vytvárajú rozsiahle prepojené kolónie, ktoré môžu zahŕňať milióny jedincov a veľké množstvo kráľovien. Práve schopnosť vytvárať takzvané superkolónie z nich robí mimoriadne úspešný invázny druh.

Výskyt druhu Tapinoma magnum bol zaznamenaný aj na Slovensku, hoci zatiaľ nejde o také rozsiahle kolónie, aké evidujú napríklad v Nemecku, Francúzsku či Švajčiarsku.

Mravce môžu zničiť elektrické rozvody a káblové vedenia

V niektorých európskych mestách už tieto mravce prenikajú do obytných budov, záhrad či technickej infraštruktúry. Odborníci upozorňujú, že veľké kolónie môžu poškodzovať elektrické rozvody, káblové vedenia alebo zariadenia, pričom ich likvidácia býva mimoriadne náročná.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Rozoznáte ich aj podľa zápachu

Inváznemu druhu vyhovujú najmä teplejšie oblasti a mestské prostredie. K jeho šíreniu prispieva aj obchod s rastlinami, presun zeminy či stavebných materiálov. Miernejšie zimy a rastúce teploty zároveň vytvárajú vhodnejšie podmienky na jeho ďalšie rozširovanie. Portál varuje, že tieto mravce sú "takmer nezničiteľné". Dosahujú veľkosť 5 až 7 milimetrov, Majú zápach ako pokazené a skysnuté maslo.

Len nedávno sme vás informovali, že mravce sa už objavujú v Európe, no tentokrát sú už aj u nás.

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Už sú aj u nás, prežijú aj veľké mrazy

Podľa najnovších informácií sa na Slovensku zatiaľ výskyt sústreďuje predovšetkým na západ a juhozápad krajiny. Odborníci preto odporúčajú zvýšenú pozornosť pri neobvykle veľkých kolóniách mravcov v okolí domov alebo záhrad.

Európske krajiny sa pritom s týmto druhom stretávajú už niekoľko rokov. V niektorých lokalitách sa mravce rozšírili natoľko, že zasahovali do fungovania verejnej infraštruktúry a ich odstraňovanie si vyžiadalo rozsiahle opatrenia. Niektoré takéto zariadenia na vyhubovanie týchto mravcov stoja aj 50-tisíc eur. Stále však s nimi dokážu len okresávať superkolónie mravenísk, nie sa ich úplne zbaviť.

Mravce navyše prežijú aj veľmi nízke mínusové teploty a treba povedať, že posledné zimy u nás neboli práve intenzívne či bohaté na snehové zrážky. Minimálne nie tak, ako tie pred 15 či 20 rokmi.

Viac o téme: HmyzInváziaSlovenskoEurópaSupermravcePrvé mravenískáMraveniská
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