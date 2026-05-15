Ľudia sa boja ZMUTOVANÝCH kliešťov: VIDEO Korisť doslova lovia a bežia za ňou! Bežné repelenty nezaberajú

MOSKVA - Odborníci varujú pred novým typom kliešťa, ktorý sa správa ako lovec a beží za svojou korisťou. Hyalomma je odolná voči repelentom, pričom môže prenášať nebezpečné vírusové ochorenie.
Kým ľudia sa na jar tradične obávajú kliešťov v tráve či na okraji lesov, odborníci upozorňujú na novú hrozbu, ktorá prichádza z polí a stepí. Do južných regiónov Ruska sa šíria zmutované kliešte rodu Hyalomma – agresívne, rýchle a mimoriadne odolné druhy, ktoré biológovia označujú za „anomáliu“ v porovnaní s bežnými kliešťami, píše portál aif.ru.
Kliešť, ktorý beží za človekom
Hyalomma sa ešte donedávna vyskytovala najmä v Afrike a Ázii. Klimatické zmeny a migrácia vtákov však umožnili jej presun do Ruska. Odborníci upozorňujú, že tieto kliešte sa správajú úplne inak, než na čo sme zvyknutí.
„Toto sú skutoční lovci,“ varuje biológ Dmitrij Safonov. „Kým naše bežné kliešte len sedia v tráve a čakajú, Hyalomma vidí korisť a rozbehne sa za ňou. Ich rýchlosť je niekoľkonásobne vyššia. Ujsť takému kliešťovi je veľmi ťažké,“ dodáva.
Repelenty nezaberajú, hrozí aj smrteľná choroba
Najväčším problémom je ich odolnosť. Kým klasické repelenty dokázali roky spoľahlivo chrániť turistov či hubárov, na Hyalommu pôsobia len minimálne.
„Tieto kliešte si vytvorili imunitu voči mnohým bežným repelentom. To je veľmi nebezpečné, pretože prenášajú aj konžsko-krymskú hemoragickú horúčku,“ vysvetľuje Safonov. Ide o vírusové ochorenie s vysokou úmrtnosťou. „Prvé príznaky pripomínajú chrípku – horúčka, bolesti svalov, slabosť. Potom však prichádzajú krvácania, kŕče a poruchy vedomia,“ dodáva biológ.
Kde sa zmutované kliešte šíria najrýchlejšie a ako sa chrániť
Hyalomma preferuje suché, horúce oblasti – nie lesy, ale otvorené polia a stepi. Najviac prípadov hlásia južné regióny, no výskyt sa rýchlo posúva na sever a západ. Podľa odborníkov už zmutované kliešte dorazili aj do Európy a ich areál sa každým rokom rozširuje.
Hoci repelenty nemusia byť stopercentné, odborníci odporúčajú ich používať aj naďalej. Dôležité je však pridať ďalšie opatrenia. „Aerosóly pred prechádzkou stále používajte. No najdôležitejšie je pravidelné kontrolovanie tela počas aj po pobyte v prírode,“ radí Safonov.
Zatiaľ sa s Hyalomma kliešťami možno stretnúť najmä na juhu Rusku, no odborníci upozorňujú, že ich šírenie je rýchle a nepredvídateľné.