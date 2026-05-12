Sezóna kliešťov je v plnom prúde: Sú aj na sídliskách! Čo NEROBIŤ, keď ho dostanete

PRAHA - S príchodom teplých dní začína aj sezóna kliešťov. Odborníci však varujú pred rozšírenou chybou, ktorú pri ich odstraňovaní robí množstvo ľudí. Staré rady s olejom či masťou môžu podľa lekárov zvýšiť riziko prenosu nebezpečných ochorení.
Mnohí si stále myslia, že najlepší spôsob odstránenia prisatého kliešťa je potrieť ho olejom, masťou alebo mydlom a počkať, kým sa „udusí“. Ako však upozorňuje portál Blesk.cz, práve tento postup môže byť veľmi riskantný.
Podľa odborníkov totiž kliešť pri dusení alebo podráždení vypúšťa obsah svojho tráviaceho traktu späť do ranky. Tým sa výrazne zvyšuje pravdepodobnosť prenosu infekcií, vrátane lymskej boreliózy či kliešťovej encefalitídy.
Riziko rastie s časom
Lekári upozorňujú, že pri kliešťoch zohráva dôležitú úlohu aj čas. Čím dlhšie zostane prisatý na tele, tým väčšia je šanca nákazy.
Pri lymskej borelióze podľa odborníkov riziko výrazne rastie približne po 24 až 36 hodinách od prisatia.
Ľudia by si preto po návrate z prírody mali dôkladne prezrieť celé telo. Kliešte sa často zachytávajú na miestach, ktoré si človek nemusí hneď všimnúť — v podpazuší, slabinách, pod kolenami alebo za ušami.
Kliešte už nie sú len problémom lesov
Odborníci zároveň upozorňujú, že kliešte sa dnes bežne objavujú aj mimo lesov. Nájsť ich možno v mestských parkoch, záhradách, pri cyklotrasách, ale čoraz častejšie aj na sídliskách či v okolí obytných domov.
Práve preto netreba riziko podceňovať ani pri krátkej prechádzke v meste.
Ako odstrániť kliešťa správne
Lekári odporúčajú kliešťa najskôr znehybniť, ideálne pomocou špeciálneho zmrazovacieho spreja z lekárne. Následne ho treba opatrne vytiahnuť pinzetou alebo špeciálnym háčikom.
Dôležité je kliešťa nestláčať a prudko netrhať, aby sa minimalizovalo riziko vytlačenia infekčného obsahu do rany.
Po odstránení treba miesto vydezinfikovať a niekoľko dní sledovať, či sa neobjaví začervenanie, kruhová škvrna alebo ďalšie zdravotné problémy.
Pomôcť môže aj očkovanie
Najlepšou ochranou podľa odborníkov zostáva prevencia. Odporúčajú používať repelenty, kontrolovať pokožku po pobyte vonku a zvážiť očkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
Práve tá môže v niektorých prípadoch spôsobiť vážne neurologické komplikácie.