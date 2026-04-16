NAJDRAHŠÍ trik v dejinách? Mačka krívala až do momentu, kým majiteľka nevytiahla kreditku!

LONDÝN – Znepokojenie nad zdravím domáceho miláčika môže majiteľov stáť nemalé peniaze. Svoje o tom vie aj žena, ktorá zaplatila približne 600 libier za veterinárne ošetrenie svojej mačky, keď si všimla, že kríva. To, čo nasledovalo po návrate domov, ju však poriadne zaskočilo.
Majiteľka sa rozhodla vyhľadať pomoc odborníka po tom, čo jej ryšavá mačka začala mať problémy s pohybom. Keďže zvieratá nedokážu komunikovať, čo ich trápi, návšteva veterinára je často jedinou možnosťou, ako zistiť príčinu.
Lenže už o 24 hodín neskôr bolo všetko inak, píše The Mirror. V krátkom videu na sociálnej sieti TikTok ukázala, že jej mačka sa správa úplne normálne – behá po byte, skáče po stenách, lezie na dvere a bez problémov sa hrá. „Toto je moja mačka deň po tom, čo som zaplatila 600 libier u veterinára, pretože krívala,“ napísala k videu, ktoré rýchlo získalo pozornosť.
Kúpila si šteniatko, no po 3 mesiacoch prišiel šok: Keď sa na PSA pozrel odborník, OKAMŽITE volal zoo!
Nie je pritom jasné, aký bol výsledok veterinárneho vyšetrenia ani či mačka dostala nejakú liečbu. Zdá sa však, že problém zmizol rovnako rýchlo, ako sa objavil. Pod príspevkom sa okamžite ozvali ďalší majitelia zvierat, ktorí majú podobné skúsenosti. „Môj kocúr zdvíhal labku, myslel som si, že má výron. Potom som zistil, že to robí vždy, keď je hladný,“ napísal jeden z komentujúcich.
Toto by ste určite nemali ignorovať
Ďalší pridal: „Moja mačka začala normálne jesť po mesiaci – presne potom, čo som minul 300 libier u veterinára. Zdá sa, že sa vylieči vždy, keď za ňu zaplatím.“ Odborníci však upozorňujú, že krívanie u mačky by sa nikdy nemalo ignorovať. Podľa portálu PetMD môže ísť o prejav bolesti alebo vážnejšieho zdravotného problému.
Border kólia prišla o TRÓN! Vedci otestovali TISÍC psov a vyhlásili nového kráľa inteligencie: Je ním TOTO plemeno!
Medzi možné príčiny patria napríklad zlomeniny, vykĺbené kĺby, poranenia pazúrov, bodnutie hmyzom, infekcie, artróza, ale aj závažnejšie ochorenia vrátane rakoviny. Majiteľom sa odporúča zviera opatrne skontrolovať, sledovať jeho správanie a v prípade pretrvávajúcich alebo zhoršujúcich sa príznakov vyhľadať veterinára. Aj keď sa v tomto prípade situácia skončila úsmevne, odborníci zdôrazňujú, že opatrnosť je vždy na mieste.