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Historická dohoda je podpísaná! Trump oznámil koniec vojny, kľúčový prieliv už čiastočne otvorili

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
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TASR

WASHINGTON/TEHERÁN - Americký prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf ešte v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormuzský prieliv by mal do piatka plne otvorený, píše agentúra AFP, Reuters a DPA.

„Dohoda je podpísaná a prieliv je už čiastočne otvorený,“ uviedol Trump počas summitu G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains po boku prezidenta Emmanuela Macrona. Prisľúbil, že Hormuzský prieliv bude plne otvorený do piatku. Americký viceprezident Vance predtým v rozhovore pre televíznu reláciu Good Morning America na stanici ABC uviedol, že hoci dohodu podpísali už v nedeľu, oficiálna ceremónia sa uskutoční v piatok.

Text memoranda bude podľa Trumpa zverejnený po nej. „Pravdepodobne dosť skoro. Povedal by som, že niekedy po piatku... Myslím si, že niekedy vo veľmi blízkej budúcnosti,“ odpovedal novinárom. Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že nevie, či sa na oficiálnom podpisovaní v Ženeve zúčastní, Vance na ňom však bude.

Viac o téme: USAIránDohodaBlízky východ
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